Serie D. Millesimo mal di trasferta, è un grande flop l’esordio del Celle Varazze di Gardini

Sesta giornata del campionato di Serie D. Il Millesimo perde 2-0 in casa dell’Asti. Tre vittorie in casa e tre sconfitte esterne per i giallorossi in questo avvio. I piemontesi trovano i goal nel finale di partita: Soplantai all’81’ e Mazzucco al secondo di recupero.

Bruttissimo l’esordio di mister Gardini sulla panchina del Celle Varazze. Le civette, in casa, perdono 4-0 contro il Chisola. Gli ospiti la sbloccano a fine primo tempo con Pereira. In avvio di ripresa un autogoal porta al doppio vantaggio. La doppietta di Hrom chiude la pratica. Sempre più in crisi di risultati il club del presidente Mansueto: zero punti in cinque partite, un goal fatto e undici subiti. Club privo di Scarrone e Gabriel Graziani, che presto si accaseranno altrove. Mercoledì 7 il recupero della partita contro il Bra, rinviata per un infortunio dell’arbitro.

I risultati della 6^ giornata del Girone A della Serie D

Asti 2-0 Millesimo, Borgosesia 0-1 Sestri Levante, Celle Varazze 0-4 Chisola, Derthona 1-3 Alessandria, Fezzanese 1-2 Valenzana, Lascaris 1-1 Imperia, Ligorna 2-1 Saluzzo, Sanremese 3-0 Bra.

Serie D Girone A: classifica

Alessandria 15, Biellese 14, Derthona 11, Ligorna, Asti e Gozzano 10, Saluzzo e Millesimo 9, Chisola, Sanremese, Imperia e Lascaris 8, Fezzanese e Sestri Levante 7, Borgosesia 6, Valenzana 4, Bra 2, Celle Varazze 2.

Prossimo turno

Alessandria – Fezzanese, Asti – Lascaris, Bra – Saluzzo, Chisola – Derthona, Gozzano – Ligorna, Imperia – Biellese, Millesimo – Borgosesia, Sestri Levante – Celle Varazze, Valenzana – Sanremese.