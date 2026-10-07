Serie D, il Celle Varazze perde anche a Bra: sei sconfitte in sei match

Inizio da incubo per il Celle Varazze, che ha perso nel recupero della 4^ giornata 2-0 contro il Bra. La partita era stata rinviata a causa dell’infortunio all’arbitro. Si tratta del sesto K.O. in altrettanti incontri di campionato. Settimo su sette se si conta anche la sconfitta in Coppa Italia contro il Millesimo. Esulta, invece, mister Riccardo Boschetto, il tecnico che l’anno scorso aveva salvato proprio il Celle Varazze. L’allenatore anche ex Cairese ottiene il primo successo in campionato dopo due pareggi e due sconfitte.

Il Celle Varazze capitola già al quinto minuto: Incerti colpisce la traversa, Giovane è il più lesto di tutti e calcia battendo Mitu. Gara particolarmente condizionata dalla pioggia quella del Bravi. Le civette di mister Aldo Gardini, come nel primo tempo, subiscono goal anche a inizio ripresa. Al 51′, Miragliotta interviene su un cross basso di Bertini e fa autogoal. Nel Celle Varazze, esordio del centrocampista Likaxhiu, vecchia conoscenza del calcio ligure per i suoi trascorsi all’Albenga nella gestione Bottega-Cosenza. Assente l’attaccante Donaggio per squalifica.

Bra: 1 Tosi, 2 Bertini, 3 Firman, 4 Giovane, 5 Nesci, 6 Incerti, 7 Melani, 8 Toma, 9 Massaro, 10 Cozzari, 11 Macrì. A disposizione: 12 Rossetti, 13 Renda, 14 Minniti, 15 Felici, 16 Foglio, 17 Florio, 18 Coda, 19 Pomoni, 20 Gozzi. Allenatore: Riccardo Boschetto. Celle

Celle Varazze: 1 Mitu, 3 Miragliotta, 6 Arata, 7 Di Battista, 8 Squarzoni, 15 Calcagno, 17 Armini, 20 Annaloro, 28 Chiaia, 32 Rao, 70 Magliocchetti. A disposizione: 5 Likaxhiu, 11 Da Frada, 14 Mataloni, 16 Bovio, 19 Birzo, 22 Atzori, 25 Ressia, 26 Traniello, senza numero Hala. Allenatore: Aldo Gardini.

Serie D Girone A: la classifica dopo sei giornate

Alessandria 15, Biellese 14, Derthona 11, Ligorna, Asti e Gozzano 10, Saluzzo e Millesimo 9, Chisola, Sanremese, Imperia e Lascaris 8, Fezzanese e Sestri Levante 7, Borgosesia 6, Bra 5, Valenzana 4, Celle Varazze 0.

Prossimo turno

Alessandria – Fezzanese, Asti – Lascaris, Bra – Saluzzo, Chisola – Derthona, Gozzano – Ligorna, Imperia – Biellese, Millesimo – Borgosesia, Sestri Levante – Celle Varazze, Valenzana – Sanremese.