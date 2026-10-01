Serie C, Vado. In arrivo il difensore ex Imperia Matteo Viti

Vado Ligure. L’infortunio di Malanca si sta rivelando più grave del previsto e, quindi, si dovrebbe andare verso un lungo stop per il calciatore di proprietà della Sampdoria. Allora il Vado corre ai ripari e chiude un nuovo innesto in difesa, una conoscenza di mister Giancarlo Riolfo.

I rossoblù hanno preso Matteo Viti, ex difensore dell’Imperia di “Rio” nella seconda parte della scorsa stagione. Di ieri la sua risoluzione con il club nerazzurro.

Tra le esperienze più significative di Viti ci sono quelle con le maglie di Perugia e Pro Patria.