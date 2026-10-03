Serie C, il Vado ritrova la vittoria che mancava dalla prima di campionato: Forlì battuto 1 a 0

Vado 1 (11′ Rosa) – Forlì 0

Era il 21 agosto quando il Vado, superando 2-0 l’Atalanta Under23, ottenne la sua prima vittoria in questa stagione. Vittoria che fino ad oggi, 43 giorni dopo quel match, era rimasta anche l’unica. Oggi i rossoblù sono tornati al successo battendo col minimo scarto il Forlì, al termine di una partita poco spettacolare ma giocata dai vadesi in maniera molto attenta e concreta.

La squadra allenata da Riolfo ha così mostrato ulteriori passi avanti dopo il pareggio ottenuto sette giorni fa a Sassari; dopo aver sbloccato il risultato, dopo solamente una decina di minuti di gioco, ha preso le misure all’attacco dei romagnoli correndo pochi rischi.

In classifica il Vado sale a quota 8 punti e, nell’attesa dei risultati altrui, si posiziona al di fuori della zona playout, arrivando con maggior fiducia alla trasferta di domenica a Perugia.

La cronaca minuto per minuto

Dopo 51′ arriva il triplice fischio: il Vado piega il Forlì per 1 a 0.

Gli ultimi assalti del Forlì non impensieriscono Bellocci.

49′ ammonito Piana; era diffidato, salterà il Perugia.

Sono 6 i minuti di recupero.

44′ ammonito Lischetti per un intervento su Munaretti.

43′ Nel Vado entrano Carlini e il nuovo arrivato Viti, escono Rosa e Saiani.

42′ Esce Rosetti, entra Fi. Valentini; esce Fe. Valentini, entra Tordiglione. Forlì in campo con quattro attaccanti.

42′ conclusione di Petrelli, ribattuta; poi cross di Farinelli e Piana di testa mette fuori.

40′ Azione manovrata del Forlì. Farinelli in area per Petrelli, da questi a Coveri che protegge il pallone e lo tocca ancora per Farinelli, la sua conclusione è sull’esterno della rete.

37′ Ammonito Hamlili che atterra Diop.

35′ Nel Vado in campo Piana al posto di Simonetta: Riolfo si copre con un difensore in più che si sistema al centro della retroguardia. Lazzarini gioca più alto.

32′ Rosetti da metà campo innesca Coveri che si invola verso la porta e dal limite dell’area conclude a rete con un destro centrale: Bellocci con la mano destra riesce a respingere.

29′ punizione dalla trequarti per il Forlì. Macrì col sinistro mette in mezzo, allontana Lazzarini. Poi Perretta cerca i compagni in area, Bellocci blocca in presa.

28′ Altri due cambi nel Forlì: entrano Perretta e Perini, escono Mattioli e Gabellini.

26′ Cooling break

24′ Forlì vicino al pari. Cross dalla destra di Farinelli, Saltarelli buca l’intervento difensivo e Gabellini da pochi passi svirgola la conclusione: blocca Bellocci.

22′ Lo schieramento più offensivo dei romagnoli si tramuta in una maggior pressione degli ospiti. Angolo, palla di Macrì, Petrelli gira a rete e Saiani si oppone in angolo. Il nuovo tiro dalla bandierina non dà frutti.

21′ Nel Forlì esce De Risio ed entra Coveri, il miglior realizzatore del galletto in questo avvio di stagione.

20′ Rapida azione del Vado: Ferro triangola con Lazzarini, poi crossa sul secondo palo ma è troppo lungo.

17′ Bellocci tarda il rinvio: ammonito.

13′ Petrelli sulla sinistra viene fermato in angolo. Dalla bandierina va Macrì, palla bassa sul primo palo allontanata da Lazzarini. L’azione prosegue, cross dalla sinistra di Macrì, Munaretti fa da sponda per Petrelli che cade a terra dopo un contrasto con Hergheligiu. L’arbitro assegna il calcio di rigore. Riolfo utilizza la card per l’FVS ed ha ragione: è Petrelli, nel tentativo di calciare, che colpisce Hergheligiu, il quale era in anticipo.

11′ Riolfo effettua le prime sostituzioni: Simonetta per De Rinaldis, Lischetti per Vita.

Ora è il Forlì a provare a fare la partita, con prolungato possesso palla. Il Vado difende con ordine e attenzione.

51′ I biancorossi arrivano alla conclusione con Gabellini: sul fondo

47′ Il Vado prova a farsi subito pericoloso con un’iniziativa di Ferro che entra in area ma al momento del tiro viene fermato dalla difesa avversaria.

Si riparte senza cambi.

Secondo tempo

Dopo 47 minuti e 48 secondi si chiude un primo tempo poverissimo di occasioni da rete. Il Vado conduce 1 a 0, avendo sfruttato una delle poche opportunità.

47′ Gabellini cerca Diop in piena area, Saiani di testa respinge.

45′ Ferro va al tiro, debole: agevole la parata di Theiner.

43′ Saiani sfugge per vie centrali a Macrì che lo atterra: cartellino giallo. Punizione di Rosa calciata troppo corta, Rosetti allontana.

42′ Mattioli dalla sinistra mette in mezzo, Farinelli cerca la conclusione al volo ma impatta male

40′ ancora una punizione per il Forlì, a causa di una trattenuta di Saiani su Macrì. Sugli sviluppi Lazzarini chiude bene e fa ripartire i vadesi.

33′ Iniziativa sulla sinistra: palla da Saltarelli a Saiani che cerca lo scarico per un compagno in area, Diop chiude lo spazio.

28′ Lampo del Forlì: Munaretti in verticale, la palla arriva a Petrelli che dal limite calcia a rete: esce di un soffio fuori alla destra di Bellocci. C’è stata una deviazione, calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner la sfera scorre pericolosamente in area, dove Farinelli e Valentini non riescono a spingerla in rete.

25′ Cooling break

23′ Hamlili ferma irregolarmente Munaretti sulla trequarti. Sugli sviluppi il Forlì guadagna metri grazie ad un fallo guadagnato da Diop, causato da Saiani.

Palla nei pressi del vertice sinistro dell’area vadese: Macrì col sinistro cerca direttamente la porta, Bellocci blocca senza problemi.

20′ De Rinaldis da una trentina di metri prova la conclusione. Palla indirizzata sotto la traversa, Theiner respinge in angolo. Dalla bandierina calcia Rosa, troppo lungo per tutti.

Fase della partita vivace, con frequenti capovolgimenti di fronte.

Il Forlì abbozza una reazione. Al 16′ palla da Diop a Rosetti, atterrato da Saiani. Punizione dal limite: il sinistro di Macrì aggira la barriera, ma è facile la presa di Bellocci.

11′ Vado in vantaggio! Rimessa laterale dalla sinistra di Saiani, lunga nel mezzo dell’area. Un giocatore ospite respinge, la palla giunge a Rosa, il quale controlla col petto e scocca una conclusione col sinistro che batte Theiner. 1 a 0.

1o’ Rosa batte il corner con un mancino ad uscire, Petrelli di testa allontana.

8′ Rosa sulla destra crossa sul secondo palo, Farinelli si rifugia in angolo anticipando Vita.

De Rinaldis un paio di volte cerca l’imbucata per Vita; nella prima circostanza il capitano è in fuorigioco, nella seconda non arriva sul pallone.

1′ Dopo una quarantina di secondi Rosa guadagna un angolo. Sul tiro dalla bandierina colpisce di testa Saiani, la difesa allontana.

Giornata soleggiata, soffia un vento leggero. Padroni di casa in tenuta scura con inserti dorati; Forlì in maglia biancorossa, calzoncini e calzettoni rossi. Un centinaio gli spettatori, con una dozzina di tifosi ospiti in curva con striscioni e bandiere.

Primo tempo

Le formazioni

Vado (3-5-2):Bellocci; Lazzarini, Gulinelli, Saltarelli; Rosa, Hamlili, Hergheligiu, De Rinaldis, Saiani; Vita (cap.), Ferro.

A disposizione: Calvani, Sala, Dellepiane, Simonetta, Candiano, Viti, Piana, Bruno, Lischetti, Cernigoi, Lionetti, Bruno, Carlini.

Allenatore: Giancarlo Riolfo.

Forlì (3-5-2): Theiner; Diop, Valentini Fe., Munaretti; Farinelli, Macrì (cap.), De Risio, Rosetti, Mattioli; Gabellini, Petrelli.

A disposizione: Tagliaferri, Martelli, Mandrelli, Spinelli, Valentini Fi., Perini, Rossi, Scaccabarozzi, Onofri, Perretta, Coveri, Tordiglione.

Allenatore: Nicola Campedelli.

Arbitro: Carlo Esposito (Napoli).Assistenti: Mario Scala (Castellammare di Stabia) e Orazio Nicodemo (Sapri). Quarto Ufficiale: Juri Gallorini (Arezzo). Operatore FVS: Simone Mino (La Spezia).

Sestri Levante. Dopo il buon pareggio ottenuto a Sassari, per Giancarlo Riolfo è giunto il momento dell’esordio casalingo alla guida del Vado. Al “Sivori” di Sestri Levante i rossoblù affrontano il Forlì. I romagnoli, imbattuti da quattro gare, hanno avuto un buon inizio di campionato, con 10 punti raccolti in 7 gare. Il doppio dei vadesi che, a quota 5, navigano in zona playout.

Tra i rossoblù, oltre a Malanca e Di Munno, è assente anche Ghezzi. Torna a disposizione Cernigoi, che siede inizialmente in panchina insieme al nuovo acquisto Viti.