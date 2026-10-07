Scontro tra un’auto ed un furgone in A10: intervento dei soccorsi e disagi al traffico

Agg.Ore 10.30. La situazione del traffico aggiornata: coda di 4 km tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Italia, causa lavori; coda di 1 km tra Spotorno e Feglino in direzione Francia, causa lavori; coda di 1 km tra Barriera Confine di Stato e Confine di Stato in direzione Francia, causa recupero mezzi. Si segnalano anche pioggia intensa tra Finale Ligure e Imperia Ovest e pioggia tra Genova Pra’ e Celle Ligure.

Celle Ligure. Incidente in A10 nella mattinata odierna (7 ottobre) e conseguenti disagi al traffico.

Il sinistro si è verificato una manciata di minuti prima delle 8,30, al km 33, all’altezza di Celle Ligure. Si è trattato di uno scontro (pare un tamponamento) tra un’auto ed un furgone.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito in modo grave. Sul posto: un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze, i vigili del fuoco e la Polizia.

A patire le conseguenze peggiori è stato il traffico autostradale, che al momento, stando a quanto riferito, sul tratto interessato dall’incidente scorre su una sola corsia.

Si è già formata una coda di circa 2km tra Varazze e Celle, in direzione Ventimiglia.

Inoltre, si segnalano anche: una coda di 2km tra Finale Ligure e Spotorno, in direzione Genova, causa lavori; una coda di 1km tra Sptorono e Orco Feglino, in direzione Ventimiglia, sempre causa lavori.

Infine: traffico rallentato tra Genova Pegli e bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso, in direzione Genova.