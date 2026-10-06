Savona, scontro tra auto e moto in via Vittime di Brescia: ferito il centauro

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Savona.

Intorno alle 18, un’automobile e una motocicletta sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento all’intersezione tra via Vittime di Brescia e via Don Minzoni.

L’impatto ha reso necessario un tempestivo intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona, che hanno prestato le prime cure alla persona a bordo del mezzo a due ruote, successivamente trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Presenti sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’accaduto e nella gestione della viabilità, temporaneamente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.