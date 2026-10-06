Savona. Si è chiusa con una sentenza di patteggiamento la vicenda giudiziaria legata alla tragica scomparsa di Valentina Squillace, la studentessa di 22 anni travolta e uccisa da un mezzo pesante lo scorso 16 dicembre in Corso Tardy & Benech a Savona.

L’autista del camion ha concordato una pena di un anno, 5 mesi e 22 giorni, subendo inoltre la revoca della patente. Questa mattina si è tenuta l’udienza davanti al Giudice per le Udienze Preliminari, Alessia Ceccardi.

Durante il procedimento, l’imputato ha potuto beneficiare di un doppio sconto di pena: una riduzione di un terzo riconosciuta grazie al risarcimento economico concesso in sede civile alla famiglia della giovane — assistita dall’avvocato Claudio Strinati — da parte della compagnia assicurativa, e un ulteriore terzo legato alla concessione delle attenuanti generiche.

Al conducente non è stata invece accordata la sospensione condizionale della pena, avendo egli già beneficiato del beneficio in passato per un’altra condanna.

Le indagini condotte dalla Polizia Locale di Savona e coordinate dalla Pubblica Ministero Chiara Venturi hanno permesso di ricostruire con precisione i drammatici istanti dell’incidente. Grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, ai controlli sui cicli semaforici e all’esame del tachigrafo — il dispositivo che registra velocità, tempi di guida e riposo dei mezzi pesanti —, gli inquirenti hanno confermato che il camionista ha attraversato l’incrocio tra via Servettaz e via De Amicis con il semaforo rosso.

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Tragedia a Savona, donna investita in corso Tardy e Benech: è morta

Nel tratto interessato il mezzo procedeva a una velocità media stimata intorno ai 20 km/h, ma l’infrazione semaforica si è rivelata fatale: il camion ha investito la ventiduenne — che stava regolarmente attraversando la strada provenendo da via Servettaz con il semaforo verde — senza accorgersene, trascinandola per circa 50-60 metri.

Nei giorni successivi alla tragedia, il Comando di Polizia Locale di via Romagnoli aveva lanciato due appelli pubblici: il primo per raccogliere nuove testimonianze e il secondo per rintracciare la persona che, la mattina stessa del sinistro, aveva recuperato e consegnato agli agenti lo smartphone della vittima, appelli che tuttavia non hanno trovato riscontro. Il dramma aveva profondamente scosso la cittadinanza, portando nei giorni successivi al lancio di una petizione popolare da parte dei residenti per chiedere interventi urgenti di messa in sicurezza e modifiche alla viabilità in quel tratto di strada.