Savona, la delusione di Schirru dopo il pari: “Siamo dispiaciuti, serviva più attenzione”

C’è un po’ di delusione nell’ambiente Savona dopo il pari per 1-1 contro il Campomorone. Non tanto per la prestazione, per larghi tratti incoraggiante, ma soprattutto per il risultato, visto che i biancoblù sono stati in controllo per un’ora di partita e hanno subito gol solo nel finale.

Il capitano Michele Schirru ha commentato così a partita: “Siamo molto dispiaciuti. Sicuramente dopo il vantaggio abbiamo perso le distanze, non so se per un motivo mentale o fisico. In mezzo al campo abbiamo un po’ patito e purtroppo è finita così”.

In particolare, poca lucidità nell’occasione del gol preso, un cross basso dalla destra diretto verso il secondo palo: “Nell’azione del gol serviva più attenzione. Loro già prima avevano messo un po’ di palle in mezzo. Se non stai attento fino all’ultimo poi prendi gol”.

Davanti è mancata un po’ di profondità, ma soprattutto è mancato il cinismo necessario per chiudere la partita. Conclude dunque Schirru: “C’è da dire che con il 2-0 avremmo chiuso la partita. Purtroppo il calcio è così, a volte la palla entra e a volte non entra. In quella situazione non è entrata e alla fine hanno pareggiato”.