Savona invita il Presidente Mattarella per i 100 anni del Monumento ai Caduti

Savona. Il Comune di Savona insieme alle associazioni A Campanassa e Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia ha invitato con una lettera il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i cento anni del Monumento ai Caduti di piazza Mameli. La cerimonia si terrà il 18 settembre 2027 alle 18.

Il Monumento, realizzato dallo scultore Luigi Venzano, venne inaugurato il 18 settembre 1927 (dopo quasi 4 anni di lavori) alla presenza del Re Vittorio Emanuele III. Da quasi 100 anni, tutti i giorni alle 18 (l’ora alla quale venne reso noto l’armistizio di pace della Prima Guerra Mondiale) suonano 21 rintocchi (corrispondenti alle lettere dell’alfabeto italiano) per ricordare i caduti di tutte le guerre. Durante il suono delle campane, tradizione unica in Italia, pedoni e veicoli che passano dalla piazza si fermano.

La proposta di realizzare il Monumento nacque nel 1919 dal comitato neo costituito Associazioni madri e vedove dei Caduti in guerra.

“In tutto questo secolo la Piazza e il Monumento – scrive il sindaco Russo nella lettera – hanno rappresentato, per i savonesi, un luogo di aggregazione e condivisione di valori, memoria e resilienza. E’ proprio in questa Piazza, ai piedi del Monumento, che il giovane Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica, pronunciò i suoi discorsi storici in nome della libertà e dell’antifascismo. La Sua presenza, quale custode dell’unità nazionale e dei valori costituzionali, rappresenterebbe per la nostra città motivo di orgoglio”.

Per l’occasione l’associazione A Campanassa organizza diverse iniziative. Tra queste una mostra per ricordare tramite fotografie e disegni il secolo di vita del Monumento, il giornale e il tradizionale Lunajo che quest’anno riporta 12 foto per raccontare la storia del Monumento, la creazione di un francobollo commemorativo. Per i più giovani sono stati organizzati insieme a Unige e alle scuole superiori attività di alternanza scuola-lavoro, un concorso Master Ceramist per la miglior piastrella che verrà premiata e donata alle autorità.

Il presidente Mattarella era già stato in visita a Savona e a Stella in occasione dei 120 anni dalla nascita di Sandro Pertini.