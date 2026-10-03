Savona, il corso di Ottica della scuola “Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci” porta la salute visiva in spiaggia

Savona. Nel mese dedicato alla prevenzione della vista, il corso di Ottica di Savona risponde presente con energia, competenza e un pizzico di originalità. Le docenti del corso hanno

infatti scelto di inaugurare il periodo della sensibilizzazione visiva con un’attività fuori dagli schemi: una mattinata, quella del 01 ottobre, di formazione in spiaggia, coinvolgendo tutti gli studenti, dalla prima alla quinta.

Un modo diverso di fare scuola, che unisce scienza, benessere, socializzazione e servizio alla comunità, trasformando un semplice litorale in un’aula a cielo aperto. L’iniziativa “Occhi al sole” non nasce dal nulla: è l’ennesima conferma di un corso che da anni si distingue per la sua presenza attiva nel territorio. Gli studenti, guidati dalle docenti, hanno infatti realizzato numerosi screening visivi negli istituti comprensivi, incontrando bambini e ragazzi e offrendo un prezioso servizio di prevenzione.

Un lavoro capillare che ha permesso di individuare difficoltà visive emergenti, sensibilizzare le famiglie, consigliare, quando necessario, un controllo specialistico presso il medico oculista

o l’ortottista. Un impegno costante che ha rafforzato il legame tra la scuola e la comunità, mostrando quanto la formazione tecnica possa essere anche un gesto di cura verso il territorio.

Tra sabbia e quaderni, la giornata è scivolata via alternando momenti di gioco, riflessione e approfondimento tecnico. Gli studenti hanno partecipato a mini-lezioni dedicate a temi

fondamentali per la salute oculare: l’importanza della luce e dei raggi UV e la loro pericolosità per gli occhi, patologie correlate all’esposizione solare, filtri solari: come funzionano e perché sono indispensabili, lenti e trasmissione dei raggi UV, marcatura CE: sicurezza certificata vs. marchio China Export.

Un percorso che ha unito scienza e quotidianità, mostrando ai ragazzi come la prevenzione visiva sia un gesto semplice ma essenziale, soprattutto in un’epoca in cui l’esposizione al sole

e l’uso intensivo di dispositivi digitali mettono a dura prova la salute degli occhi. La spiaggia diventa un laboratorio… e la cittadinanza ascolta. Uno degli aspetti più sorprendenti della mattinata è stato il coinvolgimento spontaneo della cittadinanza. Molte persone, incuriosite dalle attività e dai temi trattati, si sono fermate ad ascoltare le spiegazioni dei docenti e degli studenti, trasformando l’iniziativa in un vero evento pubblico di divulgazione scientifica.

L’attività rientra anche nel percorso di Formazione Scuola Lavoro (FSL), offrendo agli studenti un’occasione concreta per mettere in pratica competenze professionali e

comunicative. Non solo teoria, quindi, ma esperienza diretta, capacità di spiegare, dimostrare, coinvolgere: competenze preziose per chi, un domani, lavorerà nel mondo

dell’ottica e della salute visiva.

La scuola di Ottica di Savona si conferma ancora una volta un indirizzo dinamico, attento alla prevenzione e ricco di sbocchi professionali. Dalla gestione dei centri ottici alla contattologia,

dalla strumentazione optometrica alla consulenza visiva: un settore in crescita, che richiede competenze tecniche, sensibilità e capacità di relazione. Attività come “Occhi al sole” mostrano quanto il corso sia vivo, attivo e profondamente connesso con il territorio, capace di formare professionisti consapevoli e cittadini attenti alla salute.

La mattinata si è conclusa con grande entusiasmo da parte degli studenti e con la curiosità di molti cittadini che hanno chiesto informazioni sul corso. Segno che quando la scuola sa

innovare, coinvolgere e comunicare, diventa un punto di riferimento per tutta la comunità. Il messaggio è chiaro: proteggere la vista è un gesto semplice, ma fondamentale. E farlo insieme, all’aria aperta, rende tutto più bello.