Savona, il 5 ottobre presidio contro il Ddl 1004: “La difesa della memoria dell’Olocausto non sia arma contro il popolo palestinese”

Savona. Mercoledì 5 ottobre dalle 17 alle 19 in piazza Mameli a Savona si svolgerà un presidio organizzato da numerose realtà associative, sindacali e partiti contro il disegno di legge 1004 in discussione alla Camera dei Deputati.

“Il Ddl, definito come ‘decreto antisemitismo’ in realtà mira a colpire e reprimere qualsiasi critica alle azioni dello Stato di Israele. In contemporanea con tante altre città italiane anche a Savona gli organizzatori rifiutano e respingono l’idea che nel nostro paese non sia possibile esprimere i propri convincimenti nei riguardi degli atti dello Stato di Israele e in difesa dei diritti del popolo palestinese. La difesa della memoria dell’Olocausto non può diventare arma politica contro i palestinesi e il dissenso in Italia e nel resto del mondo”.

“Pensiamo infine che la solidarietà non si processa e che il dissenso non si silenzia. Continueremo a lottare per i diritti di tutti i popoli, contro le guerre, i genocidi e niente e nessuno ce lo potrà impedire. Invitiamo le cittadine e i cittadini della nostra provincia a partecipare in difesa della democrazia e della Costituzione antifascista perché questo Ddl, qualora approvato, andrebbe a ledere profondamente questi due pilastri della nostra convivenza civile”.

Partecipano al presidio: Attac Savona, CCCP (Ceriale), ARCI, Tavolo della Pace, Officine della Pace, BDS Liguria, Medicina Democratica, CUB, Associazione Liguria/Palestina, Associazione Italia/Cuba, StopRearmEurope Savona, No Kings Savona, Rifondazione Comunista, Alleanza Verdi/Sinistra.