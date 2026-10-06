“Savona, i Giovani e la Scienza”, torna l’appuntamento con esperimenti e innovazione

Undicesima edizione di “Savona, i Giovani e la Scienza”, l’esposizione di esperimenti che si terrà dal 16 al 23 ottobre 2026 presso il Palazzo del Commissario della Fortezza del Priamàr a Savona. Durante l’evento, promosso dal Comune di Savona e dall’Ufficio Scolastico Regionale, i giovani scienziati savonesi esporranno e spiegheranno al pubblico gli esperimenti a cui hanno dedicato un anno di lavoro. Gli esperimenti studiano le varie branche della scienza, dall’elettrostatica all’elettromagnetismo, dalla meccanica classica all’informatica, passando per la chimica e l’ottica, per un totale di sei stanze tematiche allestite al primo piano della storica fortezza.

Oltre all’esposizione, l’evento include anche una prestigiosa conferenza dal titolo “Dalla Terra alla Luna” tenuta dall’Ing. Federico Letterio, Deputy Program Manager presso Xoople. La conferenza, che aprirà la settimana di mostra, si terrà venerdì 16 ottobre presso la Sala della Sibilla della Fortezza del Priamàr di Savona, con inizio alle 16.00.

A seguito della conferenza verrà ufficialmente inaugurata l’esposizione, con la possibilità di effettuare le prime visite. Nei giorni seguenti sarà possibile visitare l’esposizione secondo i seguenti orari.

– Giorni feriali: dalle 14.30 alle 18.00

– Prefestivi e festivi: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Nella conferenza di apertura “Dalla Terra alla Luna” verrà raccontata la storia da Apollo ad Artemis e il Ritorno dell’Uomo sulla Luna: Come l’Esplorazione Lunare si Riflette sulla Vita Quotidiana. Negli ultimi anni sono stati sviluppati vari programmi spaziali con l’obiettivo di esplorare il nostro satellite. Ma dalla missione Apollo, che vide il primo uomo mettere piede sulla Luna, alle recenti sfide globali (USA, Cina, India e Russia), obiettivi e difficoltà sono radicalmente cambiati. Ciononostante, restano invariati i benefici che questi programmi con forte innovazione tecnologica riportano a tutta l’umanità nella vita quotidiana.

Il relatore

Nato a Sulmona (AQ) il 5 Marzo 1980, Federico si è laureato in Ingegneria Aerospaziale presso il Politecnico di Torino, seguito da un Master di Secondo Livello in Ingegneria dei Sistema Spaziale presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo un breve apprendistato presso l’Agenzia Spaziale Europea nel 2006, ha lavorato presso l’azienda Deimos Space a Madrid fino al 2022, dove si è occupato prevalentemente di sviluppo di software per analisi di missione, dinamica del volo e processamento dati nell’ambito di missioni per le rientrate planetarie, navigazione satellitare ed osservazione della Terra. Attualmente lavora presso Xoople, azienda nel settore dell’informazione geosatellitare, come Deputy Program Manager.