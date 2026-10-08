Savona, dopo 28 anni chiude l’edicola di via Servettaz

Savona. Serrande abbassate per l’edicola di via Servettaz nel quartiere dell’Oltreletimbro a Savona. Dopo trent’anni i due titolari Massimo e Teresa hanno deciso di chiudere l’attività per godersi la meritata pensione.

Per anni, quell’angolo di strada non è stato solo un punto vendita, ma un luogo dove scambiare quattro chiacchiere e scherzare, un punto di riferimento per il quartiere e soprattutto per gli anziani.

“Trent’anni di dedizione, cortesia, disponibilità – il ricordo di una cliente -. Entrare nel loro negozio non significava solo comprare un giornale, o le figurine, o un libro, ma voleva dire poter scambiare quattro chiacchiere, scherzare, dare e chiedere consigli. Due persone squisitamente gentili, sempre disponibili con tutti”.

“Per la sottoscritta, che ha varcato la soglia di quell’edicola da quando ho iniziato a camminare, è un momento pieno di malinconia… E naturalmente di ricordi“.

A fine agosto aveva chiuso anche l’edicola di piazza Sisto perchè “i costi troppo alti e gli incassi non bastano più”.

Un messaggio che interpreta la crisi che vivono le edicole tradizionali.