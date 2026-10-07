Savona, don Cotta “entra” come parroco a Lavagnola e San Bernardo

Savona. Dopo quelli avvenuti a settembre, il mese di ottobre prevede altri ingressi di sacerdoti come nuovi parroci in alcune comunità del territorio della diocesi di Savona-Noli.

Don Francesco Cotta, attualmente vicario ad Albissola Marina e a Capo (frazione di Albisola Superiore), entrerà in San Dalmazio Martire a Savona con la messa che il vescovo Calogero Marino presiederà sabato 10 ottobre alle ore 15:30 nella chiesa del quartiere Lavagnola. Il presbitero farà il suo ingresso anche in San Bernardo, nella valle del Letimbro, domenica 18 ottobre alle ore 18.

Sempre a Savona don Camillo Podda, vicario generale diocesano e già titolare delle suddette comunità savonesi, diventerà il nuovo rettore della Cattedrale Nostra Signora Assunta, in questo caso senza una cerimonia liturgica ufficiale e contestualmente agli ingressi di don Cotta. Don Podda sarà anche responsabile e legale rappresentante della Chiesa San Raffaele al Porto.

L’ultimo ingresso sarà quello di don Danilo Grillo: il titolare di Spotorno e Tosse inizierà il suo ministero in San Pietro a Noli e nella Parrocchia Santi Pietro e Paolo a Voze con l’Eucaristia di sabato 24 ottobre dalle ore 15:30 nella concattedrale di Noli e alla presenza di monsignor Marino.