Savona 2027, Vannacci lancia la sfida: “Correremo da soli? Vedremo, ma saremo presenti come partito”

Savona. Futuro Nazionale sarà presente per i prossimi appuntamenti elettorali liguri, tra cui anche le amministrative a Savona della primavera 2027: “Correremo da soli? Vedremo, ci saremo sicuramente come partito. Quale sarà la formazione di ingaggio lo vedremo in base a quella che sarà la situazione locale. Ma noi ci saremo” ha detto oggi il leader di Futuro Nazionale, l’ex generale Roberto Vannacci, a Genova in visita al Salone Nautico e poi atteso ai gazebo del partito a Boccadasse, dove ha dato vita ad un breve comizio.

Un occasione per lanciare la sua sfida politica. Vannacci ha risposto ai cronisti riguardo la “scalata” che il suo partito sta facendo all’interno dei partiti di Lega e Fratelli d’Italia, dai quali in questi mesi ha “acquisito” consiglieri municipali, comunali e regionali. Un pericolo più per il centro-destra o per il centro-sinistra? “Noi siamo un valore aggiunto per l’Italia e un valore aggiunto per Futuro nazionale. Il fatto che molti amministratori locali stiano venendo da noi è un segnale che dovrebbe essere visto con la giusta serietà. C’è qualcuno che negli ultimi giorni dice che Futuro nazionale ha fatto flop in Calabria e fa flop in tutta Italia. I numeri dicono esattamente il contrario e la quantità di amministratori locali che ci stanno raggiungendo dicono invece che Futuro nazionale si sta radicando sui territori”.

“Se i ricchi piangono, i poveri muoiono di fame”

Un commento anche al Salone Nautico: “Ritorno a dire che questo è un settore dove l’Italia è al vertice di quelle che sono le capacità proprio del mondo e quindi dobbiamo continuare a promuoverlo, a difenderlo, a portarlo in avanti. Ci ricordiamo con grande tristezza i tempi in cui un certo Monti, che doveva risollevare i destini dell’Italia, tassò proprio questo genere di eccellenze che noi produciamo“.

“Ricordiamoci che esiste una parte dell’economia che si chiama economia del mare, che si basa proprio su questo settore. Ho parlato anche con degli addetti dell’area che mi hanno detto che oltretutto stiamo vivendo un momento fortunato, un allineamento stellare che vede anche tantissimi armatori spostare i loro assetti in Italia e noi dobbiamo favorire questi momenti in modo tale da poter aumentare la nostra ricchezza, aumentare il nostro benessere. Io mi ricordo quella famosa manovra di cui parlavo prima, anche i ricchi piangono, ma io ricordo che se i ricchi piangono poi i poveri muoiono di fame, quindi è meglio che i ricchi ridano e che i poveri invece comincino ad approfittare della situazione stessa”.