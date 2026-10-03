San Paolo, nasce il nuovo comitato: il 17 ottobre manifestazione in piazza Pertini contro tagli e accorpamenti

Savona. Una mobilitazione a difesa dell’ospedale San Paolo e, più in generale, del diritto alla salute pubblica. È questo l’obiettivo del neo costituito comitato che ha promosso una manifestazione per sabato 17 ottobre, alle 10, in piazza Pertini a Savona, invitando alla partecipazione cittadini, operatori sanitari e tutte le realtà del territorio.

Al centro dell’iniziativa ci sono le modifiche previste dal nuovo piano organizzativo aziendale (POA), che secondo il comitato rischierebbero di incidere sull’organizzazione e sull’autonomia dell’ospedale savonese. In particolare, vengono contestate le ipotesi di gestione a distanza e di accorpamento di alcune strutture, tra cui Malattie Infettive, Anatomia Patologica e Radioterapia.

“Le modifiche proposte – spiegano dal comitato – rischiano di indebolire l’autonomia organizzativa della struttura, impoverire il territorio e compromettere la tempestività e la qualità delle cure per i pazienti dell’area savonese e della Val Bormida”.

Da qui la decisione di scendere in piazza e chiedere che il San Paolo mantenga un ruolo centrale nella rete sanitaria del territorio. Il comitato sostiene infatti la necessità che l’ospedale rimanga “un presidio di primo livello autonomo ed efficiente”, sottolineando che il diritto alla salute, a loro avviso, non può essere subordinato a logiche di centralizzazione organizzativa ed economica.

La manifestazione del 17 ottobre avrà quindi l’obiettivo di portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica le preoccupazioni legate al futuro dell’ospedale savonese.

Sono due, in particolare, le richieste che il neo comitato intende portare avanti: il mantenimento della piena autonomia decisionale e operativa di tutte le Strutture Complesse del San Paolo e lo stop a eventuali accorpamenti o riduzioni di organico e primariati che, secondo i promotori, potrebbero penalizzare il presidio ospedaliero di Savona.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 17 ottobre alle 10 in piazza Pertini. Un’iniziativa che punta a coinvolgere la cittadinanza in una discussione sul futuro della sanità savonese e sul ruolo che il San Paolo dovrà avere nella rete ospedaliera provinciale.

A chiudere l’appello del comitato è il richiamo all’articolo 32 della Costituzione: “La salute pubblica è un diritto”.