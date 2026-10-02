San Cipriano, Tovani soddisfatto dell’inizio di campionato: “Stiamo crescendo, contro l’Albingaunia pareggio meritato”

Albenga. La super punizione di Aprile permette al San Cipriano di mister Tovani, tra le mura del Riva, di ottenere un punto contro l’Albingaunia. Un ottimo risultato per la formazione del genovese e secondo punto ottenuto in campionato. I biancoblù ritornano nel girone A dopo la permanenza nel B e, fin qua, si sono dimostrati una squadra difficile da battere soprattutto per la fisicità messa in campo.

“Sono soddisfatto – dichiara Tovano -, la squadra ha cercato di giocare a viso aperto, facendo tutto quello che avevamo preparato. Abbiamo affrontato una squadra con qualità, battendoci fino alla fine. Ci siamo difesi bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, questo è un pareggio meritato”.

L’espulsione di Njie al termine della partita ha scosso un po’ gli animi del San Cipriano: “Conosco bene ‘Paolino’, è un bravo ragazzo. Può aver detto qualcosa al guardalinee, ma mai una brutta parola. Spero ne tengano conto, ha già chiesto scusa“.

Un avvio che soddisfa l’allenatore: “Stiamo crescendo, abbiamo lavorato in modo intenso sotto il lato fisico. Stiamo iniziando ad essere in forma, sono contento perchè sono punti importanti. Sarà un girone difficile, ogni punto ha particolare valore“.