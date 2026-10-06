Salone Nautico record, l’edizione 2026 si chiude con 138mila visitatori: “Siamo i più grandi al mondo”

Liguria. Oltre 138mila visitatori in sei giorni, un balzo dell’11,2% rispetto all’anno scorso: con questi numeri, forniti in conferenza stampa dagli organizzatori, si chiude la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. “Sono dati che nessun salone ha al mondo – commenta Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica – quindi, a questo punto, possiamo dirlo senza tema di smentita: siamo il più grande salone nautico al mondo“.

Un’edizione partita all’insegna delle polemiche per il taglio del nastro mancato da parte della sindaca Silvia Salis, un caso istituzionale che – bene o male – ha contribuito alla visibilità nazionale. Ma anche un’edizione straordinaria dal punto di vista meteorologico: nemmeno un giorno di pioggia, a dispetto di ogni tradizione, con la prima allerta meteo all’indomani della chiusura. E un’edizione inedita dal punto di vista del calendario, studiato per non sovrapporsi agli appuntamenti di Monaco e Cannes.

Una strategia che evidentemente ripaga e che perciò verrà ripetuta per il Salone Nautico 2027, con appuntamento dal 30 settembre al 5 ottobre. E allo studio c’è anche una possibile collaborazione col Salone del Mobile di Milano: “C’è un’interlocuzione con Federlegno Arredo: attualmente stiamo parlando di integrazioni per portare loro firme importanti del design in alcune zone – riferisce il presidente di Confindustria Nautica -. Stiamo parlando di organizzare convegni da una parte e dell’altra durante le due manifestazioni. In effetti siamo i due saloni italiani più importanti in assoluto”.

Il bilancio del Salone: bene gli affari, da migliorare le aree espositive

La soddisfazione riguarda anche gli affari conclusi: “I numeri le aziende non li danno neanche a noi – premette Formenti -. Tutti gli operatori della piccola nautica sono contenti perché hanno fatto contratti e hanno venduto. Mi ha fatto piacere, anche perché non era un periodo facile per loro. La vela? Sono molto contenti. Grande notizia: sono contenti i superyacht e gli yacht: non posso dire i numeri, ma qualcuno ha venduto veramente un buon numero di barche, anche grandi, e questo è stato generato dal fatto che hanno concluso contratti che magari avevano iniziato a imbastire a Cannes o a Montecarlo, quindi la scelta della data ancora una volta è stata premiante. E un’altra cosa mi ha fatto piacere: per gli accessoristi lunedì è stato un giorno notevole in cui hanno avuto molti contatti interessanti, cosa che di solito in quella zona non succedeva. Quindi un po’ tutti i settori hanno beneficiato di questo andamento positivo“.

Cosa c’è ancora da migliorare? “Abbiamo imparato quest’anno cosa dovremo fare l’anno prossimo nel Living Made in Italy, quindi l’area dei superyacht. L’integrazione tra Palasport e centro commerciale ci ha stupito, quindi va migliorata ulteriormente. Ero molto arrabbiato quando hanno tolto la tensostruttura, devo ammettere che sbagliavo: è bellissimo, perché dai terrazzi si vede Portofino, e poi era un’interruzione di continuità del salone. Però quel piazzale è ancora sconnesso, devono sistemarlo bene”. Sotto la lente anche la manutenzione del padiglione Jean Nouvel: “Abbiamo avuto un po’ di problemi sui portoni, molti non sono stati aperti per sicurezza, però c’è un impegno serio della sindaca Salis a sistemarlo con le partecipate del Comune”.

In futuro il Salone potrà espandersi ulteriormente nella nuova darsena che sarà ultimata in seguito al completamento della diga foranea: “Il presidente Paroli mi ha fatto vedere uno schizzo con la sua famosa penna verde di Renzo Piano – commenta il presidente Formenti -. All’interno ci saranno barche fino a 100-120 metri: non solo sarà importantissima per noi, perché a quel punto avremo un’offerta totale di tutto quello che l’industria nautica può offrire, ma è molto importante anche per le industrie che fanno refitting, che avranno qui un polo con pochi eguali”.

La dichiarazione del Ministro Mazzi

“Accompagnato dal presidente Formenti sono stato ieri in visita al Salone Nautico di Genova che, con ben 138mila visitatori, si conferma una straordinaria vetrina per la nautica italiana, raccontando al mondo una storia di eccellenza, capace di unire tradizione, innovazione e tecnologia, testimonianza viva del genio italiano – dichiara il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi -. Ogni imbarcazione che ho potuto ammirare è simbolo del nostro saper fare, quello che ci rende grandi a livello internazionale. Il successo di questa 66ª edizione è una vittoria per l’Italia che crea e sa unire industria, turismo e territori per produrre bellezza”.