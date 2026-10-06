Salone Nautico, Alessio Piana alla chiusura della 66^ edizione: “Successo che conferma crescita del settore”

Liguria. “È stata un’edizione davvero positiva, che conferma la forza e l’attrattività del Salone Nautico. Oltre 138 mila visitatori sono un risultato importante e dimostrano quanto questo appuntamento sia atteso e rappresenti una grande opportunità di crescita e sviluppo per il sistema economico, non solo di Genova ma dell’intera Liguria. Come Regione abbiamo voluto rafforzare ulteriormente la nostra presenza, con due spazi espositivi che hanno unito la capacità della nostra terra di fare impresa con quella di promuovere il territorio e il mare”. Così l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana, intervenuto alla conferenza stampa conclusiva del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova.

“Il Salone è stato anche un’occasione per valorizzare il lavoro che stiamo portando avanti sulla ricerca, sull’innovazione, sul trasferimento tecnologico e sul sostegno alle start-up – continua l’assessore Piana -, ma anche per confrontarci sui temi della formazione, della transizione energetica e dello sviluppo della blue economy”.

“Il successo di questa manifestazione, infatti, non si misura soltanto nel numero di persone che attraversano i cancelli, ma anche nelle opportunità che genera per le imprese, negli investimenti, nelle competenze che si formano e nei giovani che possono trovare qui occasioni per costruire il proprio futuro. Per questo il Salone non finisce oggi: il lavoro comune per promuovere la Liguria e le nostre eccellenze continua”.