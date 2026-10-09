Riviera Beach Volley: dopo i B1 di Taggia, Ceriale e Diano oltre 200 coppie a Laigueglia

Laigueglia. Dopo 3 straordinari week-end sold out con il record assoluto di ben 5 serie beach B1 1500 maschili e femminili consecutivi rispettivamente su Taggia, Ceriale e Diano Marina, arriva il primo dei 3 eventi su Laigueglia targato Riviera Beach Volley con oltre 250 iscritti su 24 campi. Si presenta come un serie beach B4 maschile e femminile sul sabato 120 coppie, 2×2 misto sulla domenica, ma parla della classica formula Riviera Beach Volley con il quale l’evento è nato andando a prendersi una posizione apicale tra i primi eventi amatoriali a livello nazionale.

In Liguria, terra di per sè priva dei grandi arenili di Bibione, Bellaria Igea Marina o Grosseto dove si svolgono gli altri grandi raduni di massa, prima a Finale Ligure ora a Laigueglia, uno dei borghi più belli di Italia in un’atmosfera magica come solo il borgo saraceno sa regalare. L’evento ha un’altra peculiarità eccezionale: nasce dalla cooperazione straordinaria di ben 16 realtà italiane: “I follow Beach Volley” e “Zio Ema” (primo streamer italiano di beach volley nazionale e internazionale italiano) da Milano, “Give me five” di Roma del vicecampione italiano assoluto Mauro Sacripanti, BVT (scuola sette volte campione d’Italia), Shotfive e Tsunami Beach Volley (società tra le più grandi di Torino) Offside, inBeach Cuneo dal Piemonte, e infine dalla Liguria dal Palabeach di Spotorno a Be.vo San Bartolomeo, da Beach Sports Chiavari (il centro più grande ligure) alle realtà amatoriali by Wally, BeChill. Una menzione particolare alla Beach Volley Modena Eventi di Alessandro Francesconi che ha inviato anche una squadra a supporto del montaggio viste le tempistiche straordinarie con i 10 campi dell’Autmn Tour sparsi per il ponente e infine i 24 di Laigueglia. Campi che vedranno un serie Beach B2 il sabato 17 ottobre e l’apertura del campionato italiano per società, categoria dove il Riviera di Alessio Marri ha introdotto in collaborazione con Fipav nazionale e Comitato Fipav Liguria la prima storica Coppa Italia per società su 40 campi proprio a Laigueglia.

“Siamo molto orgogliosi del grande lavoro svolto nella stagione 2026, i sacrifici e la passione che con abnegazione e dedizione ci vedono impegnati nella promozione del beach volley in Liguria – ha raccontato Marri, presidente Riviera Beach Volley asd – sono ripagati dall’apprezzamento di tanti balneari che dopo 40 anni come a Ceriale con i Bagni Pirata vedono trasformati con grande coinvolgimento fuori stagione i loro arenili in concessione con una nuova finalità sportiva ma soprattutto dall’afflusso straordinario di tanti appassionati che amano questo sport e si recano in massa alle nostre manifestazioni, grazie di cuore a tutti”. Due dati infatti confermano il grande successo stagionale: i numeri da capogiro sui social con oltre 750 mila visualizzazioni al mese tra Instagram e Facebook e la mole crescente di atleti partecipanti che segna diversi overbooking anche in condizioni particolari come a Diano Marina, dove per il rinnovo del tesseramenti c’era una finestra temporale delle iscrizioni ridotta a meno di 48 ore e in più di 150 atleti sono corsi dalle società per ritesserarsi e partecipare al week-end dianese.

Tra le particolarità da segnalare, Laigueglia apre infatti la sua kermesse Riviera beach volley in concomitanza con lo storico Street food “Il salto dell’acciuga” da oltre 10.000 presenze.