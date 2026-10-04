Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Eccellenza (4^ giornata)

Arenzano 1-2 Carcarese, Athletic Club 3-2 Golfoparadiso, Genova Calcio 1-2 Cairese (cronaca), Lavagnese 1-0 Albissole, Molassana 1-3 Pietra Ligure, Rivasamba 1-1 Busalla, Sammargheritese 2-1 Vallescrivia, Savona – Campomorone (in corso qui)

Classifica: Cairese e Lavagnese 10; Pietra Ligure 9; Savona, Athletic, Carcarese, Busalla, Sammargheritese e Molassana 7; Campomorone 6; Rivasamba 4; Genova Calcio e Arenzano 3; Albissole 1; Golfoparadiso e Vallescrivia 0.

Promozione (3^ giornata)

Baia Alassio 0-1 Praese (cronaca), Olimpic 1-0 Campese, Pontelungo 2-2 Borgo Incrociati (la cronaca), Sampierdarenese 3-3 Finale, San Cipriano 1-1 Virtus Sanremese, S.F. Loano 0-1 Masone, Sestrese 3-0 Ceriale, Ventimiglia 0-5 Albingaunia.

Classifica: Praese 7; Albingaunia, Pontelungo, Virtus Sanremese, Sestrese, Borgo Incrociati e Masone 5; Finale, Baia Alassio e Olimpic 4; Sampierdarenese e San Cipriano 3; S.F. Loano, Ceriale, Campese e Ventimiglia 1.

Prima Categoria “A” (2^ giornata)

Altarese 1-0 Cisano, Argentina Arma 4-2 Ospedaletti, Cengio 3-1 Camporosso, Dego 2-2 Quiliano&Valleggia, Oneglia 3-2 Golfo Dianese, Vallecrosia 2-2 Nolese, Veloce 0-4 Speranza, Andora – Villanovese (h.20,30).

Classifica: Altarese 6; Speranza, Cengio e Golfo Dianese 4; Cisano, Argentina Arma, Ospedaletti 3; Oneglia, Nolese, Quiliano&Valleggia, Dego 2; Camporosso, Vallecrosia, Veloce 1; Andora e Villanovese 0.

Prima Categoria “B” (2^ giornata)

Bolzanetese 2-0 Voltri87; Cella 2-1 San Giovanni, Mura Angeli 3-1 Rossiglionese, Rabona 2- Old Boys 3; Pegliese 2-1 Granarolo, Savignone 6-1 Priamar Liguria, Valsecca 0- Serra Riccò, Sassello 0-1 Multedo.

Classifica: Old Boys Rensen, Serra Riccò, Bolzanetese, Mura Angeli e Multedo 6; Cella 4; Savignonese, Pegliese e Rabona 3; Rossiglionese, Voltri e Valsecca 1; San Giovanni Battista, Granarolo, Sassello e Priamar Liguria 0.