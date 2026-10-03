Regione Liguria celebra la Festa dei Nonni con le dediche dei liguri sul maxischermo di piazza De Ferrari

Liguria. Regione Liguria celebra la Festa dei Nonni con l’iniziativa “I miei nonni”, dedicata al rapporto con i nipoti e al valore delle tradizioni che si tramandano di generazione in generazione.

Ieri sera, sul maxischermo sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, vengono proiettate le testimonianze condivise dai liguri attraverso i canali social istituzionali.

Sono tanti i ricordi personali raccolti, legati a momenti semplici della vita quotidiana e a esperienze vissute insieme ai nonni: “Le domeniche a casa della nonna, quando tutta la famiglia si riuniva”, “Andare insieme a vedere il mare”, “Giocare insieme”, “Quando mi raccontavano le storie della loro vita”, “Le trenette al pesto pronte quando tornavo da scuola”. E ancora, “L’amore e le coccole” e “Il sorriso indimenticabile”.

Un racconto collettivo che, attraverso immagini e testimonianze, rende omaggio ai nonni e al loro ruolo nella vita delle famiglie e della comunità ligure.