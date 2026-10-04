Regione, 460mila euro ai Comuni per eventi e luminarie natalizie. L’assessore Lombardi: “Valorizziamo i territori”

Regione Liguria mette a disposizione 460mila euro per sostenere i Comuni nella realizzazione di luminarie, eventi natalizi, presepi, mercatini e iniziative dedicate alle tradizioni, all’enogastronomia, alla cultura e alla valorizzazione dei luoghi identitari. È quanto prevede il nuovo avviso “Natale in Liguria 2026”, che sarà pubblicato martedì 6 ottobre e sarà rivolto ai Comuni liguri, singolarmente o come capofila di progetti realizzati insieme ad altri soggetti del territorio.

La misura avrà una dotazione complessiva di 460mila euro e prevederà un contributo fino al 50% del valore del progetto, con un massimo di 7500 euro per ciascuna proposta.

“Con Natale in Liguria vogliamo sostenere i Comuni nella realizzazione di iniziative capaci di rendere ancora più accoglienti e attrattivi i nostri territori durante il periodo natalizio – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi -. Luminarie, presepi, mercatini, eventi, tradizioni ed esperienze legate ai prodotti locali contribuiscono a creare atmosfera, animare i centri e valorizzare l’identità dei territori. L’obiettivo è aiutare i Comuni a costruire proposte di qualità, capaci di coinvolgere residenti e visitatori e di far conoscere borghi, città e tradizioni della Liguria nel periodo delle festività”.

Tra le iniziative che potranno essere sostenute rientrano luminarie e installazioni artistiche a tema natalizio o invernale, presepi tradizionali e contemporanei, mercatini di Natale e laboratori per bambini, cimenti invernali, ma anche manifestazioni legate alla storia e alle tradizioni locali, visite guidate, escursioni, eventi musicali e teatrali, rassegne culturali, sagre, degustazioni ed esperienze enogastronomiche dedicate ai prodotti tipici.

I Comuni potranno presentare le iniziative anche coinvolgendo Pro Loco, altre amministrazioni territoriali, istituzioni culturali e universitarie, associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore, comitati ed enti religiosi, con l’obiettivo di favorire progetti capaci di coinvolgere le diverse realtà delle comunità locali.

“Abbiamo scelto un contributo massimo di 7500 euro per progetto per cercare di distribuire le risorse nel modo più ampio possibile e dare a molti territori l’opportunità di costruire la propria proposta per il Natale – aggiunge Lombardi -. Sono iniziative che possono valorizzare le peculiarità di ogni Comune, sostenere il lavoro delle realtà locali e rendere ancora più vivi e riconoscibili i nostri centri durante le festività. Vogliamo che il Natale diventi anche un’occasione per raccontare le tante identità della Liguria”.

L’avviso completo, con modalità, requisiti e termini per la presentazione delle domande, sarà pubblicato martedì 6 ottobre sul sito istituzionale di Regione Liguria. Nella stessa mattinata ANCI Liguria invierà a tutti i Comuni liguri una comunicazione con il link diretto all’avviso.