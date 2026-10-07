Rari Nantes Savona, il giudice sportivo ha disposto la ripetizione dell’incontro con la Telimar Palermo

Savona. Nel primo pomeriggio è stato pubblicato il responso del giudice sportivo in merito alla partita tra Telimar e Rari Nantes Savona valevole per la prima giornata del campionato di Serie A1 che si sarebbe dovuta disputare sabato scorso a Palermo ed alla quale la Rari Nantes Savona non ha potuto essere presente a causa della cancellazione del volo aereo ed alla conseguente indisponibilità di altri voli per poter raggiungere Palermo in tempo utile per l’inizio dell’incontro fissato alle ore 14,30.

Il giudice sportivo, esaminando l’ampia documentazione presentata, ha accolto pienamente le ragioni della Rari Nantes Savona riconoscendo come “la società Savona si sia adoperata prevedendo di giungere addirittura il giorno precedente a Palermo e quindi ottemperando alle indicazioni della Federazione adoperandosi per viaggiare con il dovuto preavviso. L’impossibilità di giungere a destinazione è pertanto da ritenersi fatto eccezionale non ascrivibile alla società Savona”.

Il giudice sportivo ha, quindi, provveduto a disporre la ripetizione dell’incontro, respingendo contestualmente il preavviso di reclamo presentato dalla società Telimar Palermo.

La Rari Nantes Savona ringrazia l’avvocato Cristiano Angelini, la responsabile dell’ufficio di direzione Laura Sicco ed il team manager, Giacomo Pastorino, per il prezioso lavoro svolto nella redazione della dettagliata documentazione che è stata esaminata ed accolta dal giudice sportivo.