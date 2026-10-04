Promozione, la Baia Alassio si divora l’impossibile e lascia i tre punti: termina 0-1 per la Praese

Alassio. Termina clamorosamente 0-1 per la Praese il match odierno contro la Baia Alassio. Le vespe, soprattutto nel primo tempo, hanno avuto pallino del gioco in mano e tre grandi occasioni per instradare la partita ma, al termine dei novanta minuti, è lo zampino vincente di Scarfo ad indirizzare la partita e portare tre punti alla squadra genovese.

Tanta recriminazione per gli errori sotto porta di Sacco e Castagna nel primo tempo e di Messaoud di testa nel secondo, oltre all’espulsione di Vinci proprio alla fine del primo tempo che regala 45 minuti di superiorità numerica alla Praese. I genovesi invece dimostrano di saper soffrire e di pungere al momento giusto. Bastano poche azioni per portare tre punti alla rosa, probabilmente, con l’età media più bassa dell’intero campionato.

La cronaca

BAIA ALASSIO 0 – 1 (41′ Scarfo) PRAESE

94′ Termina qua, la Praese vince per 0-1.

90′ Assegnati 4 minuti di recupero. Proprio ora, altra grande occasione per la Baia Alassio! Prima Messaoud al limite dopo il rimpallo, si crea un flipper pericolosissimo da cui però la Praese riesce ad uscirne. C’è tanto da recriminare per le vespe in questa partita.

86′ Siamo vicini al termine del match, ancora nessuna azione pericolosa da entrambe le parti che permetterebbe di chiudere o di pareggiare i conti.

78′ Ennesimo stop della partita per i cambi: fuori Di Santo per Adduci.

75′ Altro cambio per la Baia, fuori Beluffi per Trevisano. Cambio anche per la Praese, fuori Cani per Matarozzi.

73′ Ammonizione anche per Di Santo che trattiene Castello nel momento della battuta di rimessa laterale.

69′ Altro cambio Praese, fuori l’autore del gol Scarfo per Colombo.

65′ Primo scalpito di partita per Saffi che, poco dopo la sua entrata in campo, sfiora un gran gol a giro. Pallone a lato di pochissimo. Momento anche per i cambi per la Baia, dentro Castello per Vindigni.

62′ Occasione Praese sempre con Scarfo! Involato a rete, riesce a tenere il pressing di Lufi e dirigersi verso la porta. Conclusione potente che Vinci para con il braccio, brivido per la Baia che ha rischiato addirittura di andare due volte sotto nel risultato.

60′ Altro cambio per i genovesi, dentro Mattia per Fileni.

59′ Doppio cambio, uno per parte. Nella Baia esce Castagna per Cassata, la Praese rileva Carozza per Saffi.

56′ Ammonito Carozza per un fallo a centrocampo. Si scalda la sfida anche sotto il lato agonistico.

53′ Ammonito Lufi dopo aver fermato una ripartenza a centrocampo.

52′ Altro errore clamoroso della Baia Alassio! Messaoud sul secondo palo, da solo, colpisce di testa su corner e manda fuori! Se avesse preso la porta avrebbe quasi sicuramente fatto gol.

45′ Si riprende! Primo cambio della partita per Sardo, tolto Sacco ammonito per Melegazzi. L’allenatore molto probabilmente non vuole rischiare un altro cartellino essendo che è stato già subito un rosso.

Secondo tempo

46′ Termina qua il primo tempo, Baia Alassio clamorosamente sotto nel risultato e con un giocatore in meno in campo.

45′ Si fa sempre più difficile per la Baia Alassio, espulso Vinci S! Ferma in scivolata un’incursione avversaria, l’arbitro sceglie la pena massima. L’intervento era irruente ma non sembrava cattivo, se esistesse sarebbe stato giusto il cartellino arancione.

41′ Dopo alcuni minuti la Praese si fa vedere in avanti. Traverso punta Vinci e poi scarica per la sovrapposizione di Lucagrossi che mette dentro Scarfo! Clamoroso, la Praese è in avanti grazie al tap in di Scarfo! Quasi incredula la squadra di Sardo.

37′ Faedo danza sul pallone e mette sul secondo palo per Castagna che si divora praticamente un altro gol! In caso di sconfitta per la Baia, sarebbe una debacle clamorosa per come sta andando questo primo tempo.

36′ Ammonito Sacco per un intervento ruvido ai danni di Cani.

34′ Punizione conquistata da Castagna sul laterale destro. Sulla battuta Garibbo che prova a metterla dentro con cross. Invece è uno schema, palla rasoterra al limite dell’area per Sacco che calcia, la deviazione di Faedo fa scattare poi il fuorigioco e ferma l’azione.

30′ Calcio d’angolo per la Baia Alassio, pallone verso Messaoud che prova in sforbiciata! Si era coordinato benissimo il centrale ma, non prendendo bene i tempi, ha ‘svirgolato’ il pallone in rimessa dal fondo.

26′ Incredibile come la Baia Alassio non voglia segnare! Altro regalo difensivo della Praese in disimpegno, Castagna da fuori area vede la porta vuota essendo che Calabro era fuori dai pali per dare un’alternativa di passaggio. L’attaccante non ci pensa due volte e calcia verso la porta, ma il pallone esce fuori baciando quasi il palo. In cinque minuti la Baia poteva essere tranquillamente sul 2-3 a 0, il risultato è ancora bloccato sul pareggio però.

25′ Altro errore difensivo della Praese che stava per favorire l’inserimento della Baia con Castagna. Garibbo ottiene la palla, poi filtra in avanti per Castagna che era chiaramente in fuorigioco, azione cancellata.

22′ Errore da matita nera per Sacco, ma come ha fatto! Errore difensivo della Praese che favorisce il contropiede della Baia, Faedo arriva a tu per tu contro Calabro che esce proprio su di lui, l’ex Pietra Ligure capisce di non aver più spazio e mette dentro per Sacco che si trova da solo, con la porta vuota, indisturbato. Conclusione fuori, si dispera.

19′ Ancora Baia, questa volta con Faedo. Sulla fascia mancina cerca di mettere il cross dentro per Castagna, trovati i guanti di Calabro. Non troppo bene per ora la fase offensiva delle vespe, Castagna si è trovato molte volte spalle alla porta a battagliare da solo in mezzo ad alcuni difensori. Beluffi e Sacco sono sempre pronti ad inserirsi ma, con le mezzale su di loro, è difficile che riescano a trovare sempre la giocata giusta.

15′ Azione pericolosa anche per la Baia! La Praese lascia tutta la fascia libera per l’inserimento di Vinci che, una volta sul fondo, mette dentro per Castagna. Risolve bene l’errore di D’Amoia il compagno Fileni che toglie dall’area il pallone, poi Vinci ci arriva nuovamente e rimette dentro. Questa volta ci pensa Calabro a deviare in corner, sul piazzato poi fa buona guardia la squadra genovese.

10′ Prima conclusione della Praese, non nello specchio però. Cani cerca la porta e ma trova solo il lato destro dell’incrocio, si dispera qua.

8′ Giocata sensazionale di Faedo che per poco non trova il gol del vantaggio! Tunnel al terzino di destra della Praese, palla al piede si accentra e mette dentro per Castagna che non riesce però a controllare. Si infuria l’allenatore dei genovesi che chiede più attenzione ai suoi, per ora quasi impeccabili.

6′ Ottimo inizio per entrambe le squadre, nessuna offensiva pericolosa per per ambo le parti. Tanta costruzione e attenzione difensiva, la Praese un filino meglio sulla manovra e costruzione offensiva.

1′ Si inizia! Subito prima palla giocata dalla Baia Alassio con Garibbo che viene però fermato tempestivamente dalla difesa avversaria. Baia in campo con un 4-4-1-1 con Beluffi dietro Castagna, genovesi per ora con il 4-5-1.

Primo tempo

Le formazioni:

Baia Alassio: 1 Vinci A, 2 Vinci S, 16 Parodi, 8 Garibbo, 25 Messaoud, 4 Lufi, 19 Sacco, 5 Beluffi, 32 Castagna, 14 Faedo, 24 Vindigni. A disposizione: 12 Testi, 15 Donu, 18 Allais, 10 Castello, 20 Melegazzi, 7 Trevisano, 9 Cassata, 21 Bologna, 45 Lanteri. Allenatore: Sardo.

Praese: 1 Calabro, 2 Fileni, 3 D’Amoia, 4 Moises Sanchez, 5 Dagnino, 6 Carozza, 7 Di Santo, 8 Lucagrossi, 9 Scarfo, 10 Cani, 11 Traverso. A disposizione: 12 Martini, 13 D’Amico, 14 Mattia, 15 Corazza, 16 Matarozzi, 18 Adduci, 19 Colombo, 20 Saffi. Allenatore: Susino.

Arbitro dell’incontro il signor Mehmet Akif Kartal di Imperia, coadiuvato da Angelo Della Monica di Imperia e Silvia Maria Vergani di Savona.

Alassio. La Baia Alassio di mister Sardo in cerca di continuità nei risultati dopo l’ottimo avvio di campionato. Dopo il pareggio alla prima giornata contro l’Albingaunia, il mister aveva dichiarato di non essere soddisfatto della prova dei suoi. Di tutta risposta, gli alassini escono vincitori domenica scorsa contro il Finale, un combattuto 2-3 che avrà alzato ulteriormente il morale in vista della sfida odierna. Medesimi risultati per la Praese, pareggio alla prima giornata contro il San Cipriano e vittoria contro la S.F. Loano sul tramonto del match.