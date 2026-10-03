Premiato Roberto Pizzorno: una vita dedicata allo sport, al volontariato e alla crescita del territorio

Savona. Nel panorama sportivo ligure esistono figure che, con il loro impegno quotidiano, hanno contribuito in modo significativo alla crescita dello sport e dell’associazionismo. Tra queste, Roberto Pizzorno rappresenta senza dubbio uno degli esempi più autorevoli e apprezzati. La sua lunga esperienza dirigenziale, la sua competenza organizzativa e la sua profonda conoscenza del mondo sportivo ne fanno oggi uno dei punti di riferimento più importanti della Liguria.

Presidente del Centro Regionale Libertas Liguria e Delegato Provinciale del CONI di Savona, Roberto Pizzorno ha costruito nel corso degli anni un percorso caratterizzato da dedizione, passione e spirito di servizio. La sua attività non si è mai limitata alla gestione amministrativa delle organizzazioni sportive, ma si è sempre orientata alla promozione dei valori più autentici dello sport: educazione, inclusione, solidarietà, rispetto delle regole e crescita della persona.

Fin dagli inizi della sua attività associativa ha compreso che lo sport non rappresenta soltanto una competizione o una disciplina fisica, ma uno straordinario strumento di formazione sociale e culturale. Per questo motivo ha sempre lavorato affinché le associazioni sportive diventassero luoghi di aggregazione, crescita e partecipazione, capaci di coinvolgere giovani, famiglie, anziani e persone con disabilità.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, distinguendosi per capacità organizzative, equilibrio istituzionale e attenzione alle esigenze delle società sportive. Sotto la sua guida il movimento Libertas in Liguria ha conosciuto una significativa crescita, consolidando la propria presenza sul territorio e sviluppando nuovi progetti dedicati alla promozione dello sport per tutti.

Uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano l’azione di Roberto Pizzorno è la capacità di creare relazioni e costruire reti di collaborazione tra enti pubblici, federazioni sportive, amministrazioni locali, scuole e associazioni. Grazie a questa visione, molte iniziative hanno potuto trasformarsi in progetti concreti a beneficio dell’intera comunità sportiva ligure.

La sua attività è sempre stata orientata alla valorizzazione del volontariato sportivo, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto ogni giorno da dirigenti, tecnici, istruttori e collaboratori che dedicano tempo ed energie alla crescita delle associazioni. Per Pizzorno il successo di una realtà sportiva non si misura soltanto attraverso i risultati agonistici, ma soprattutto dalla capacità di generare inclusione, partecipazione e opportunità educative per le nuove generazioni.

Nel suo percorso non sono mancati importanti riconoscimenti istituzionali che testimoniano il valore del lavoro svolto. Tra questi spiccano la Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI, una delle più alte onorificenze sportive italiane, il Serto Libertas, il Distintivo d’Onore Unvs, e il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, conferito per il contributo offerto alla società e al movimento sportivo nazionale.

La stima di cui gode a livello nazionale è confermata dai numerosi incarichi affidatigli negli anni. La sua elezione a Coordinatore Nazionale dei Presidenti Regionali Libertas rappresenta il riconoscimento di una leadership costruita sul campo, attraverso il lavoro quotidiano e il confronto costante con i dirigenti di tutta Italia. Allo stesso modo, il ruolo di Coordinatore Regionale degli Enti di Promozione Sportiva della Liguria testimonia la fiducia che il mondo sportivo ripone nelle sue capacità di mediazione e di rappresentanza.

Come Delegato Provinciale del CONI di Savona, Roberto Pizzorno ha saputo interpretare il proprio ruolo con equilibrio e competenza, promuovendo il dialogo tra le diverse realtà sportive e sostenendo iniziative rivolte alla diffusione della pratica sportiva in tutte le fasce della popolazione. Il suo lavoro ha contribuito a rafforzare il rapporto tra il sistema sportivo e le istituzioni, favorendo una maggiore attenzione verso le esigenze delle società e delle associazioni del territorio.

Particolarmente significativa è stata la sua attenzione verso il mondo giovanile. Convinto che lo sport rappresenti una delle più importanti agenzie educative della società moderna, ha sempre sostenuto progetti rivolti ai giovani, promuovendo valori come il rispetto, la disciplina, l’impegno e la collaborazione. Allo stesso tempo ha favorito iniziative dedicate allo sport sociale, inclusivo e integrato, riconoscendo nello sport uno strumento fondamentale per abbattere barriere e costruire comunità più coese.

Chi ha avuto modo di collaborare con Roberto Pizzorno ne sottolinea non solo le competenze professionali, ma anche le qualità umane: disponibilità, capacità di ascolto, correttezza istituzionale e grande attenzione verso le persone. Sono caratteristiche che hanno contribuito a renderlo una figura rispettata e apprezzata ben oltre i confini della Liguria.

Oggi Roberto Pizzorno continua a rappresentare un esempio di dirigente sportivo moderno, capace di coniugare esperienza e innovazione, tradizione e progettualità. Il suo impegno quotidiano dimostra come la passione per lo sport possa trasformarsi in un servizio concreto per la collettività, contribuendo alla crescita delle persone e allo sviluppo del territorio.

La sua storia è quella di un uomo che ha dedicato la propria vita allo sport, mettendo sempre al centro i valori dell’impegno, della partecipazione e della solidarietà. Un dirigente autorevole, un promotore instancabile dello sport per tutti e una figura che continua a lasciare un segno importante nel panorama sportivo ligure e nazionale.

Per questi motivi Roberto Pizzorno, che per anni è stato presidente del Comitato Provinciale della Federazione Italiana Pallapugno, dove ora ricopre la carica di vice presidente regionale, rappresenta oggi non soltanto il Presidente del Centro Regionale Libertas Liguria e il Delegato Provinciale del CONI di Savona, ma anche un simbolo di dedizione, competenza e passione al servizio dello sport italiano. Tra i vari incarichi spicca anche quello di presidente della sezione Rinaldo Roggero dei Veterani dello Sport di Savona dove nel corso dell’anno ha organizzato insieme al proprio staff a Vado Ligure, il Campionato Nazionale di calcio a 11 over 40 ed a Savona il Campionato Nazionale Unvs di podismo su strada.

La sezione G. Giagnoni dei Veterani dello Sport di Pisa, valutato il curriculum sportivo di Roberto Pizzorno, lo ha ammesso a ricevere il premio “Nozze d’Oro con lo Sport. Il riconoscimento sarà consegnato domenica 11 ottobre 2026 con una Cerimonia che si svolgerà nella Sala Congressi del Gran Hotel Golf di Tirrenia alla presenza di autorità istituzionali e sportive e dei massimi dirigenti dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, di cui Roberto Pizzorno è socio dal 1996.