Pontelungo, Delfino non ha dubbi: “Se continuiamo così ci toglieremo grandi soddisfazioni”

Albenga. Al “Riva” il Pontelungo pareggia 2-2 contro il Borgo Incrociati al termine di una sfida intensa e ricca di occasioni. Gli ospiti passano in vantaggio al 19’ con Marella, ma gli ingauni reagiscono e pareggiano al 35’ con Farinazzo. Nella ripresa arriva il sorpasso al 75’ con Ardissone, servito da un grande cross di Delfino, ma all’89’ Crosetti trova il definitivo 2-2 con una splendida conclusione dal limite.

Una prestazione che lascia comunque soddisfatto Enrico Delfino. L’esterno del Pontelungo sottolinea soprattutto la qualità mostrata dalla squadra: “Ma oggi penso che il Pontelungo abbia giocato un’ottima partita, sia in fase difensiva che in fase di impostazione e posso dire che siamo stati molto sfortunati, perché a mio avviso oggi meritavamo molto di più e ci è mancata solo la vittoria con un super gol del loro attaccante”.

Il Pontelungo ha costruito tanto, ma ora deve migliorare la concretezza sotto porta: “Sì, quello possiamo lavorarlo e migliorarci, anche se oggi veramente secondo me abbiamo subito due gol che non so se altre domeniche risuccederanno, per carità. E su cosa dobbiamo migliorare noi sono le tante occasioni che abbiamo avuto sia domenica scorsa che oggi nel primo tempo, dove bisogna sfruttarle di più ed essere più incisivi”.

Delfino, però, non ha nulla da rimproverare ai compagni. La squadra voleva anche regalare una prestazione importante dopo l’infortunio dell’estremo difensore ingauno Luca Breeuwer: “Però non ho nulla da dire ai miei compagni perché veramente secondo me oggi siamo stati solo sfortunati e poi ci tenevamo a fare bene per Luca che si è fatto male, quindi un po’ ci rode, però nulla da dire”.

Il Pontelungo resta così imbattuto dopo le prime tre giornate. L’obiettivo, secondo Delfino, è continuare con lo stesso atteggiamento e con la stessa fame: “Questa stagione il Pontelungo deve continuare ad avere questa fame e dobbiamo essere questi, perché in casa secondo me chiunque venga se giochiamo così farà fatica. E niente, se continuiamo a giocare così secondo me ci possiamo togliere grandi soddisfazioni”.