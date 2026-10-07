Ponte tra Savona e Vado chiuso al traffico dal 12 ottobre

Savona/Vado Ligure. Verrà chiuso al traffico dal 12 ottobre, per un anno (fino al 30 novembre 2027), il ponte sul torrente Quiliano tra Savona e Vado Ligure nell’ambito dei lavori finanziati da Anas per la demolizione e la ricostruzione del ponte.

Nelle settimane scorse si sono riuniti in Prefettura tutti gli enti competenti per affrontare gli aspetti della sicurezza dell’infrastruttura, gli effetti del cantiere su possibili piene del torrente e sono stati considerati i conseguenti profili di protezione civile in occasione di allerte meteorologiche.

La chiusura del ponte sul Quiliano comporta inoltre la necessità di prevedere viabilità alternative sia per il traffico privato sia per il trasporto pubblico. Nel dettaglio, sono previsti: divieto di circolazione nei pressi della Chiesa di Santo Spirito e Concezione (a ponente dell’attraversamento pedonale semaforizzato), il transito è consentito unicamente ai residenti e ai veicoli diretti alle attività commerciali della zona interclusa; svolta obbligatoria a destra su Via Quiliano alla rotatoria di Via Nizza – Via Quiliano (Zinola) per raggiungere Vado Ligure, Quiliano, la Strada a Scorrimento Veloce e l’autostrada; deviazioni consigliate a destra verso Piazzale Amburgo (alla rotatoria Via Nizza/C.so Svizzera) e verso la Strada a Scorrimento Veloce (all’incrocio con Via Nostra Signora del Monte).

Il transito pedonale sulla passerella tra Savona e Vado Ligure resta garantito, tranne durante i previsti interventi di sostituzione delle tubature dell’acquedotto.