Ponte sull’Aurelia a Zinola chiuso, i residenti: “Preoccupati per esondazioni e traffico”

Savona/Vado Ligure. Paura per le possibili esondazioni, preoccupazioni per il traffico in via Quiliano e sull’Aurelia, perplessità sulla durata dei lavori per altri 12 mesi. Polemica dei residenti di Zinola per la chiusura per un anno del ponte tra Savona e Vado.

Si è tenuto oggi pomeriggio nella sede della Fratellanza Zinolese l’incontro tra i residenti, commercianti, l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi, il commissario della Polizia Locale Francesca Ferba e un rappresentante di Anas.

Preoccupati per la durata dei lavori anche i titolari delle attività commerciali: “Se non passano le persone davanti al negozio io non mangio per un anno“. Anas replica: “Dovete ringraziare il Comune perché fosse stato per noi il ponte sarebbe stato già chiuso da mesi”.

I residenti manifestano la paura per la piena: “Il traffico mi può dare fastidio, ma in caso di esondazione o ci mandate via o moriamo. Non ci sono strade di sbocco. Quella che avete messo è una diga. Se arriva l’acqua, esce”.

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico l’assessore Parodi ha riportato il contenuto dello studio commissionato da Anas e Rina: “Con la configurazione attuale del cantiere – spiega -, le condizioni non sono peggiori rispetto a quelle preesistenti. Nel frattempo il Comune ha dato incarico per predisporre il progetto per la risagomatura del torrente”.

Il transito sarà vietato dal 12 ottobre, per consentire l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura. Il passaggio pedonale sulla passerella tra Savona e Vado Ligure resta garantito, tranne durante i previsti interventi di sostituzione delle tubature dell’acquedotto.

“Il ponte metallico a due campate è già pronto – ha spiegato Anas -. Al momento si metteranno i micropali intorni a quelli già esistenti. Il materiale è argilloso e non è semplice come fare fori su roccia. La seconda fase è assemblare il ponte e poi il varo. È un anno e mezzo che siamo dietro ai sottoservizi e stiamo ancora aspettando che venga rimosso l’acquedotto”.

Un residente in via Quiliano solleva la questione viabilità: “Subiamo un traffico inaudito di moto, camion, macchine”.

L’assessore Parodi ha detto: “Chiederemo che i lavori durino il meno possibile”. Anas ha rassicurato che gli operai faranno doppio turno dal lunedì al sabato.

La polizia locale ha predisposto il piano della viabilità alternativa e ha confermato lo spostamento delle fermate dell’autobus (altezza civico 90 dal negozio di fiori e dal distributore), dei parcheggi per disabili dove ora c’è la fermata dell’autobus e alcuni stalli moto.