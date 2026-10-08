Polisportiva del Finale, debutto di stagione positivo per la Scuola di Scherma Leon Pancaldo: Vinai e Pozzoli ottengono il pass per Riccione

Inizia sotto buoni auspici la stagione agonistica 2026/2027 della Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D.

Domenica 27 settembre, sulle pedane di Chiavari, in occasione della prima prova di qualificazione regionale assoluti di spada, per la Leon Pancaldo sono saliti in pedana Enrico Campanile, Giovanni Pozzoli, Francesco Sensoli e Matteo Vinai.

Pozzoli e Vinai, rispettivamente classe 2010 e 2011, entrambi appartenenti alla categoria Cadetti, si sono misurati senza timore con atleti più grandi ed esperti e, grazie ad una condotta di gara determinata, sono riusciti a farsi strada nella parte alta del tabellone.

Entrambi hanno disputato ottimi gironi di qualificazione ottenendo 5 vittorie su 6 incontri. Vinai ha ceduto 3-5 con Ferro (classe 2009) e Pozzoli 2-5 con il vincitore della gara Ceccanti (classe 2000). L’ottima prova li ha posizionati rispettivamente al 7° e 8° posto della classifica provvisoria.

I due atleti hanno poi condotto una buona fase ad eliminazione diretta: Pozzoli si è fermato al tabellone degli ottavi perdendo 11-15 con Morano (classe 2006); Vinai è stato stoppato nel tabellone dei quarti da Buratti (classe 1998) per 13-15.

Vinai ha chiuso con un buon sesto posto, tallonato a breve distanza dal compagno di sala Pozzoli, che ha ottenuto un decimo posto. Grazie a questi piazzamenti entrambi gli atleti hanno staccato ufficialmente il pass per la fase zonale, in programma a Riccione il prossimo 25 ottobre.

Come sempre, si è rilevato fondamentale il supporto a fondo pedana del maestro Sergio Nasoni. La sua guida ha accompagnato i ragazzi stoccata dopo stoccata, per tutto la gara.

La Leon Pancaldo mette in bacheca il primo weekend positivo dell’anno e guarda già a Riccione con rinnovata ambizione.