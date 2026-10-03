Pietra Ligure, il 10 ottobre c’è il corso di primo soccorso “Bimbi Sicuri” promosso da Sebastiano Gravina e Salvamento Academy

Pietra Ligure. Sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12 nella nuova sala dell’oratorio situata sopra il supermercato Eurospin di Pietra Ligure, in piazza Aldo Moro, si terrà il corso “Bimbi Sicuri”, finalizzato a fornire informazioni utili sulle pratiche di primo soccorso versi i bambini.

Il seminario è stato promosso da Sebastiano Gravina, che spiega: “Anche per ragioni personali, negli ultimi giorni mi sono trovato costretto a dover mettere in pratica le manovre di primo soccorso per adulti che ho appreso frequentando il corso con la Salvamento Academy. Ciò mi ha fatto capire quanto sia fondamentale conoscere queste pratiche”.

“Per questo motivo, proprio perché credo sia importante che tutti noi frequentiamo questo tipo di corsi, in collaborazione con Salvamento Academy ho organizzato il corso ‘Bimbi Sicuri’. Ritengo che salvare una nuova vita oggi significa salvare il futuro”.

Il corso è completamente gratuito. A questo proposito Gravina aggiunge: “Ho deciso di sostenere io personalmente il rimborso di chi verrà da Genova per la lezione”.

Il link per iscriversi al corso ed alla community WhatsApp è questo.

I posti sono 30 quindi limitati, perciò è necessario iscriversi entro venerdì 9 ottobre alle 12.

“Se una persona con disabilità è riuscita più volte a fornire assistenza, significa che tutti siamo in grado di poterlo fare. Ma è importante conoscere le giuste manovre: sapere come ci si deve comportare e cosa si può fare aiuta a mantenere la calma, il sangue freddo e ad essere di grande aiuto per il prossimo”, conclude Gravina.