Pietra Ligure e la Val Maremola si stringono attorno a San Francesco d’Assisi: solenni celebrazioni per l’VIII centenario

La comunità di Pietra Ligure e l’intera Val Maremola si preparano a vivere un momento di straordinaria intensità spirituale e culturale. Nei giorni del 3 e 4 ottobre 2026, il Santuario di Nostra Signora del Soccorso ospiterà le celebrazioni ufficiali in occasione dell’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026). Un anniversario solenne che richiama fedeli, confraternite e istituzioni da tutto il comprensorio per rendere omaggio al Patrono d’Italia.

I solenni eventi prenderanno il via sabato 3 ottobre alle ore 18:00 con la tradizionale e toccante Santa Messa del Transito, momento liturgico che rievoca le ultime ore terrene del Santo di Assisi. A seguire, si terrà la Commemorazione ufficiale della morte alla presenza dei sindaci della Val Maremola, a testimonianza di un legame istituzionale e comunitario profondo che unisce i comuni del territorio nel segno dei valori francescani di pace, fraternità e cura del creato.

Le celebrazioni raggiungeranno il culmine domenica 4 ottobre, giorno della Festa del Patrono d’Italia. Il Santuario accoglierà i fedeli sin dalle prime luci dell’alba con le Sante Messe mattutine celebrate alle ore 8:00, 9:30 e 11:00.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da uno dei momenti più attesi e suggestivi: alle ore 16:00, da Borgio Verezzi, prenderà il via il tradizionale Cammino Diocesano delle Confraternite. Il simulacro di San Francesco sfilerà in processione accompagnato dai sodalizi religiosi locali, snodandosi lungo il percorso che conduce al Santuario di Nostra Signora del Soccorso.

La giornata si concluderà nel Piazzale Padre Cristoforo Boccardo, dove alle ore 17:30 sarà celebrata la Santa Messa solenne presieduta da S.E. Monsignor Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi.

“Un appuntamento per raccogliere l’eredità spirituale del Santo nei luoghi della nostra Riviera” il messaggio lanciato dalla parrocchia pietrese in vista delle celebrazioni.