Pietra e Cairo rappresentanti del savonese in Ats Liguria, Ciangherotti (FI): “Albenga resta senza voce”

Savona. Eraldo Ciangherotti, esponente di Forza Italia, interviene in merito alla designazione dei Comuni di Cairo Montenotte e Pietra Ligure, insieme al capoluogo Savona (inserito di diritto), a rappresentare il territorio del savonese all’interno della nuova Azienda Tutela della Salute (Ats) della Liguria, a seguito della recente riforma sanitaria.

“Da ieri lo sappiamo: Albenga è rimasta fuori dall’Ats – ricorda Ciangherotti – Cos’è l’Ats? È l’Azienda Tutela della Salute Liguria, il nuovo ente regionale nato con la riforma della sanità ligure. In parole semplici, è il livello in cui si programmano e si coordinano i servizi sanitari del territorio: ospedali, servizi, assistenza. Accanto all’ente siederanno anche alcuni sindaci in rappresentanza dei territori, per portare le esigenze dei cittadini. La prima riunione è fissata per il 30 ottobre”.

“I sindaci della provincia dovevano scegliere quali Comuni avrebbero rappresentato il savonese. Savona ha il posto di diritto in quanto capoluogo. Per gli altri due posti c’erano tre candidature: Cairo Montenotte, Pietra Ligure e Albenga. Il voto era ponderato e palese, per chiamata diretta: ogni sindaco ha scelto alla luce del sole. Risultato: Cairo 54, Pietra Ligure 47, Albenga 41. Albenga è rimasta fuori”.

“Secondo quanto mi viene riferito da chi era presente, il sindaco Tomatis ha motivato la propria autocandidatura così: sono medico, figlio di medico, e devo stare in quel posto. Forse è stato proprio questo a convincere i colleghi a votare altrove. Perché a quel tavolo non serviva un camice, serviva un sindaco capace di parlare a nome di tutto il comprensorio. Non serviva qualcuno convinto che il posto gli spettasse per diritto di famiglia. Serviva qualcuno in grado di costruire fiducia. I suoi colleghi, in un voto palese, hanno dato la loro risposta”.

“A pagare, però, non sarà il sindaco. Saranno gli albenganesi. Parliamo della città più popolosa del ponente, di un bacino che va dalla piana alle valli, di un ospedale su cui da anni chiediamo certezze. Restare fuori proprio dal luogo in cui si decide la sanità del territorio è un segnale di debolezza che non possiamo permetterci. Chiedo all’amministrazione di spiegare come intende far valere le ragioni di Albenga e del suo ospedale, ora che non ha più un posto a quel tavolo. E chiedo ai sindaci del comprensorio di non lasciare il Ponente ingauno senza voce nei fatti. Sulla salute non si fanno sconti. E Albenga merita di contare”.