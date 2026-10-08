Pietra, dal terrazzo di casa vede una donna in difficoltà in mare: corre in spiaggia e la porta in salvo

Pietra Ligure. Era sul terrazzo di casa sua, a Pietra Ligure, quando ha guardato verso il mare e ha visto una persona in difficoltà. Ha capito in pochi secondi che qualcosa non andava e non ci ha pensato due volte: è sceso in strada, si è precipitato verso quello specchio d’acqua che conosce bene e si è tuffato tra le onde per raggiungerla e portarla in salvo.

Protagonista di questo episodio, fortunatamente a lieto fine, è Mattia, concessionario dei Bagni Walter, che intorno alle 14.30 ha notato la donna in difficoltà e ha deciso di intervenire.

In questi giorni le spiagge sono ormai tutte chiuse, ma le temperature restano ancora miti e c’è chi approfitta delle ultime giornate di bel tempo per concedersi un bagno fuori stagione. Una stagione che, complice questo clima ancora clemente, sembra non voler finire.

Anche oggi, infatti, qualcuno ha deciso di entrare in acqua. Tra i bagnanti c’erano due donne, ma una delle due si è trovata in difficoltà proprio mentre cercava di tornare a riva. Una volta raggiunta, Mattia è riuscito a portarla in salvo e ad accompagnarla fino alla battigia.

Giunti a riva, sul posto sono subito intervenuti i militi di Pietra Soccorso e l’automedica, per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, le condizioni della donna sono buone.