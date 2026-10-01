Piccole biblioteche nei Consultori dell’Area 2: libri e lettura ad alta voce per accompagnare famiglie e bambini

Savona. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Scuola di Carta di Savona, prende avvio in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento. Le biblioteche saranno progressivamente integrate nelle attività dei Consultori.

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento, nei Consultori dell’Area Sociosanitaria Locale 2 di ATS Liguria prendono avvio le piccole biblioteche dedicate alle famiglie e ai bambini, realizzate in collaborazione con Scuola di Carta, associazione savonese senza scopo di lucro impegnata nella promozione della lettura nella fascia 0-3 anni.

L’iniziativa prevede l’attivazione di sette piccole biblioteche nei Consultori dell’Area 2, attraverso valigie contenenti libri che saranno messi a disposizione delle famiglie. I volumi potranno essere utilizzati negli spazi consultoriali e nell’ambito delle attività rivolte a genitori e bambini, favorendo anche momenti di lettura ad alta voce accompagnati dagli operatori.

L’obiettivo è avvicinare precocemente bambini e genitori alla lettura e valorizzare il libro come strumento di relazione e di accompagnamento alla genitorialità. L’iniziativa sarà inserita progressivamente nelle attività ordinarie dei Consultori e sarà presentata alle famiglie anche durante gli incontri già programmati.

Il progetto prevede inoltre una formazione specifica per gli operatori consultoriali, affidata ad alcuni esperti, dedicata all’importanza della lettura ad alta voce e alle modalità per proporla alle famiglie. La formazione sarà realizzata entro la fine dell’anno.

I libri disponibili nelle biblioteche saranno rinnovati ogni sei mesi, così da mantenere l’offerta varia e aggiornata.

«La collaborazione con Scuola di Carta ci permette di portare la lettura ancora più vicino alle famiglie, integrandola nelle attività che quotidianamente svolgiamo nei Consultori» sottolinea Alessia Melacca, Coordinatore Ostetrico Integrato Ospedale Territorio dei Consultori di Area2-ATS Liguria. «La lettura condivisa fin dai primi anni rappresenta un’importante occasione di relazione tra genitori e bambini e può diventare parte naturale dei percorsi di accompagnamento alla genitorialità».

Soddisfazione è stata espressa anche da Elisa Di Padova, vicesindaca del Comune di Savona che partecipa all’iniziativa e ne sostiene la realizzazione., mentre per conto dell’associazione Scuola di Carta è stato espresso l’impegno a continuare la collaborazione nel tempo.

L’attivazione delle biblioteche rappresenta il primo passo di una collaborazione che potrà svilupparsi ulteriormente nel tempo, mettendo a disposizione delle famiglie strumenti semplici e accessibili per promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini già dai primi anni di vita.