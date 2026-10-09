Piano casa e aree Piaggio, il Pd di Finale: “Scelte che non convincono”

Finale Ligure. Il circolo PD di Finale Ligure esprime “forte perplessità sulle recenti scelte urbanistiche dell’amministrazione comunale”, soprattutto rispetto alle ex aree Piaggio e al Piano Casa.

Secondo il segretario Dem di Finale Chiara Sfriso “lo spostamento dei metri cubi delle aree ex Piaggio su altre zone del territorio è una decisione che merita trasparenza e non può passare sotto silenzio. Così come l’incremento della volumetria concessa dal piano casa fino al 35%, quando il recepimento avrebbe potuto fermarsi ben al di sotto di quella soglia, con un impatto decisamente più contenuto sul territorio”.

“A completare un quadro poco rassicurante, desta preoccupazione anche la proposta della minoranza, con i consiglieri Guzzi, Montanaro e Bricchetto, che ha presentato una osservazione per ridurre ulteriormente il contributo aggiuntivo previsto dalla Maggioranza a carico di chi demolisce cubature e le trasferisce in zone di maggior pregio, un favore che il territorio e i cittadini non possono permettersi di pagare”.

E ancora: “E’ sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo nella zona Monte, quello che è successo e sta succedendo all’ex Covo, a Calvisio, in via XXV Aprile, quello che è stato fatto ultimamente in Vico Cadana dove sono stati delocalizzati metri cubi di capannoni demoliti in zona Cornei con il 50% di maggiorazione trasformati in metri cubi di case di civile abitazione”:

“Il Partito democratico, non presente in consiglio comunale, non può fare altro che denunciare questo stato di cose alla cittadinanza e a tutta l’opinione pubblica, è l’unico modo che abbiamo per opporci a questo sacco del nostro, per ora bellissimo, territorio. Chiediamo all’amministrazione di fare chiarezza e di tornare a scelte urbanistiche realmente a tutela del territorio e dei residenti”.