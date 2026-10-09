Petardi esplosi durante la partita Millesimo-Alessandria e precedenti per rissa: tre Daspo nel savonese

Savona. Nell’ottica della prevenzione della violenza durante le manifestazioni sportive, il Questore di Savona ha emesso tre provvedimenti di “Divieto di accesso alle manifestazioni sportive” – D.A.SPO. – nei confronti di tre uomini di età compresa tra i 48 ed i 36 anni, legati al mondo delle tifoserie.

Un provvedimento è stato disposto in seguito ai fatti avvenuti in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di Serie D, “Millesimo – Alessandria“, che si è tenuto lo scorso 16 settembre, presso l’impianto sportivo “Vittorio Viglino” di Millesimo, al termine del quale erano stati fatti esplodere due grossi petardi.

Al 41enne individuato come presunto responsabile del gesto è stato applicato un D.A.SPO della durata di due anni.

Le altre due Misure di Prevenzione emesse rientrano nella fattispecie del cd. “D.A.SPO. fuori contesto”, rivolto a persone che si evidenzino per reati gravi quali spaccio di stupefacenti, risse, rapine, estorsioni o reati contro l’ordine pubblico, commessi anche al di fuori del contesto delle manifestazioni sportive e può avere durata da 1 a 5 anni; in caso di recidiva, cioè se la persona è già stata destinataria di analoga misura, la durata è prevista fra i 5 ed i 10 anni.

Trattandosi di due persone pregiudicate, evidenziatesi tempo fa per rissa e già destinatarie di D.A.SPO., i provvedimenti attuali prevedono la durata di 5 anni per il 48enne, e di 7 anni per il 36enne, e la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sottoposta all’approvazione dell’Autorità Giudiziaria.

Le misure di Prevenzione, a cura della Divisione Anticrimine, impediranno ai loro destinatari di accedere alle manifestazioni sportive di qualsiasi serie e categoria, partite amichevoli, di coppe nazionali ed europee – sia in Italia che negli altri stati membri dell’Unione Europea – nonché gli incontri che vedono impegnata la Squadra Nazionale, sia in Italia che all’estero.