Parchi gioco di Albenga, Lugani: “Bene l’intervento. Dopo mesi di sopralluoghi e segnalazioni arrivano finalmente risposte concrete”

Albenga. “Sul Peter Pan avevamo acceso i riflettori dopo le criticità riscontrate e l’incidente che aveva coinvolto un bambino. Ora servono manutenzione costante, controlli e maggiore presenza sul territorio”. A intervenire è il capogruppo in consiglio comunale ad Albenga Guido Lugani, che nei mesi scorsi aveva più volte richiamato l’attenzione sulle condizioni del parco attraverso sopralluoghi, segnalazioni e interventi pubblici e mediatici.

“Accogliamo positivamente la decisione dell’amministrazione comunale di investire 250 mila euro nella riqualificazione dei parchi gioco cittadini, con un intervento importante sul parco Peter Pan. È una risposta attesa da molte famiglie. La necessità di intervenire era diventata ancora più evidente dopo l’episodio dello scorso maggio, quando un bambino di 5 anni rimase ferito a seguito di una caduta da una struttura del parco e dovette essere ricoverato in ospedale”.

Lugani ricorda inoltre come “proprio in quei mesi, diverse famiglie avessero manifestato la propria insoddisfazione per le condizioni delle aree gioco cittadine. Diverse famiglie ci hanno raccontato di preferire, per portare i propri bambini a giocare, i parchi di Villanova d’Albenga e Ceriale, più nuovi e meglio tenuti. Albenga deve tornare a offrire alle proprie famiglie spazi sicuri, curati e all’altezza della città”.

Per Lugani, l’intervento annunciato deve ora essere accompagnato da manutenzione costante e controlli periodici: “Non possiamo aspettare che si verifichi un problema per intervenire. I parchi devono essere controllati e mantenuti durante tutto l’anno, così da prevenire situazioni di degrado e garantire la sicurezza di chi li frequenta”.

“Il consigliere avanza per cui una proposta specifica per il Peter Pan: “Prevedere, nelle principali ore pomeridiane, una presenza periodica di un agente della Polizia Locale. Non con finalità repressive, ma come presidio di prossimità e punto di riferimento per le famiglie, utile anche per individuare tempestivamente danneggiamenti o altre situazioni problematiche”.

Sul finanziamento Lugani aggiunge: “Bene investire sui parchi. Per il futuro sarà importante lavorare anche per intercettare fondi regionali, nazionali ed europei, riducendo, quando possibile, il ricorso a nuovi mutui”.