Parchi giochi chiusi ad Albisola: presto via le transenne. Il sindaco Garbarini: “La sicurezza prima di tutto”

Albisola Superiore. “Prevediamo di completare l’installazione dei giochi all’interno dei giardini entro fine ottobre o, al più tardi, entro la prima metà di novembre”. A darne notizia è il sindaco, Maurizio Garbarini rivolgendosi alle famiglie.

Il primo cittadino aggiorna sulla situazione: “Da luglio alcuni giochi presenti nei parchi del nostro Comune sono transennati. Sappiamo bene quanto questo abbia pesato, soprattutto durante l’estate e soprattutto adesso con la ripresa della scuola e della routine quotidiana. Per questo vogliamo spiegarvi cosa è stato fatto in questi mesi e quali sono i prossimi passi”.

Chiarisce perché i giochi sono stati chiusi: “A seguito delle verifiche, alcune attrezzature sono risultate non più in condizioni di sicurezza adeguate. Quando si parla di bambini, la sicurezza viene prima di tutto: per questo abbiamo scelto di chiuderle subito, senza attendere”.

In quali parchi? “Le verifiche e gli interventi riguardano quello dei Conradi, della Massa, accanto al plesso scolastico, della passeggiata Montale e i due di Luceto. In ciascuno di essi è stato valutato lo stato di ogni attrezzatura, per decidere caso per caso se ripararla, sostituirla o rimuoverla”.

Cosa si è fatto: “Anche se dall’esterno poteva sembrare che nulla si muovesse, dietro le transenne il lavoro è stato costante. – Garbarini spiega – Abbiamo effettuato sopralluoghi in tutti i parchi per valutare lo stato di ogni singolo gioco, richiesto preventivi per la riparazione, ovunque fosse possibile recuperare le attrezzature esistenti, chiesto preventivi per l’acquisto di giochi nuovi, dove la sostituzione era l’unica strada. Abbiamo richiesto preventivi per lo smaltimento dei giochi da rimuovere, individuato le risorse necessarie e le abbiamo portate in variazione di bilancio, passaggio indispensabile per poter procedere con gli acquisti. Sono procedure che richiedono tempo, – sottolinea – perché ogni euro di denaro pubblico va speso con attenzione e nel rispetto delle regole”.

Adesso? “Albisola Servizi, la società partecipata e braccio operativo del Comune, provvederà a breve alla rimozione e allo smaltimento dei giochi non più recuperabili. I nuovi giochi sono già stati ordinati. Il percorso si è svolto in parte durante la stagione estiva, con la chiusura per ferie di molte ditte. Prevediamo quindi di completare l’installazione entro fine ottobre o, al più tardi, entro la prima metà di novembre. Restituire ai nostri bambini spazi di gioco sicuri, curati e rinnovati è un impegno che questa Amministrazione ha preso sul serio e che stiamo portando a termine”.