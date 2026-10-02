Pallacanestro Alassio, l’Under 13 conquista la quinta edizione del torneo Città di Imperia

Imperia. Nel fine settimana la Pallacanestro Alassio ha partecipato alla quinta edizione del torneo Città di Imperia riservato alla categoria Under 13.

Venerdì i gialloblù affrontano la compagine di casa, IMPERIA, trovando una squadra intensa che li mette in difficoltà per buona parte del match ma alla lunga la spuntano gli alassini.

Sabato si giocano ben due partite, prima alla Maggi con OASI TORINO e poi al palazzetto con ORVIETO dove, pur con alti e bassi, sono gli alassini a portare a casa entrambi gli incontri.

Domenica è tempo di finali e con OASI TORINO l’Alassio gioca ottimamente nei primi due quarti conquistando meritatamente il primo posto finale.

“Grazie ad Imperia per l’invito e non possiamo che fare i complimenti per l’organizzazione. È stata una tre giorni di basket molto utile e siamo contenti della partecipazione di ben 15 tra ragazzi e ragazze dove Giulia si è anche aggiudicata l’Mvp. Facciano l’in bocca al lupo a tutte le squadre partecipanti per la stagione e che questa vittoria dia ulteriore stimolo per la partecipazione al primo campionato giovanile per i e le 2014-15. Registriamo anche l’esordio di Isma che gioca a basket da pochissimo e ricordiamo a chiunque voglia aggiungersi al gruppo che le iscrizioni e le prove sono sempre aperte”.