Pai e Osa: “Ricomincia la caccia al cinghiale, nonostante l’aumento di casi di peste suina, la siccità e gli incendi”

Savona. “Malgrado la crescita della peste suina africana, ricomincia domani la caccia al cinghiale, dopo la recente apertura generale in piena crisi ambientale di siccità ed incendi, che hanno messo in grande difficoltà la fauna selvatica e che continua”. Lo comunicano, in una nota, il Partito Animalista Italiano (Pai) e l’Osservatorio Savonese Animalista (Osa).

“L’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha evidenziato che, durante un’epidemia, dovrebbero essere evitate le attività capaci di aumentare gli spostamenti dei cinghiali, indicando esplicitamente tra gli esempi le battute di caccia intensive. Studi sul comportamento della specie hanno inoltre rilevato un aumento dei movimenti e della mobilità in presenza del disturbo venatorio. Ma il Commissario alla peste suina e gli assessori regionali liguri a caccia ed agricoltura non ascoltano le evidenze scientifiche”.

Il Partito Animalista Italiano (PAI) e l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) chiedono quindi che “le istituzioni rendano pubblici i dati e le valutazioni scientifiche sulla base delle quali si ritiene compatibile l’avvio della caccia al cinghiale in forma collettiva con l’obiettivo di contenere la diffusione della PSA”.

“Nel frattempo, i numeri restano impressionanti: per la Liguria è previsto un contingente complessivo di 14.000 cinghiali, tra caccia in forma collettiva, caccia di selezione e attività di controllo, nell’ambito della programmazione nazionale per il 2026. E la stagione venatoria al cinghiale a squadre terminerà il 31 gennaio 2027”.