Ottobre Rosa 2026, in Liguria 65 iniziative per la salute del seno: mammografie, screening e appuntamenti di informazione e sensibilizzazione

Liguria. Per tutto il mese di ottobre, in Liguria, ogni giorno sarà caratterizzato da un’iniziativa dedicata alla salute del seno. È questa l’idea di Ottobre Rosa 2026, la campagna di Regione Liguria presentata questa mattina al Teatro del Mare del Salone Nautico, che mette in fila 65 iniziative complessive, tra quelle promosse dall’Azienda ospedaliera metropolitana Liguria, dall’Azienda Tutela Salute Liguria, dalla LILT e dalle associazioni del terzo settore. Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche uno spettacolo teatrale che andrà in scena il 17 ottobre alle ore 18 al Teatro Carlo Felice, “C’è Tempo Tour – Ti racconto la mia storia”, spettacolo di e con Laura Marziali per raccogliere fondi a favore della Lilt, mentre sul territorio saranno numerose le occasioni di prevenzione, con mammografie e attività di screening nelle Case della Comunità.

“Ottobre Rosa è un appuntamento importante per portare la prevenzione sempre più vicino alle donne e ai territori – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Quest’anno la Liguria propone 65 iniziative che per tutto il mese di ottobre coinvolgeranno il sistema sanitario, le associazioni e il terzo settore. Dalle mammografie e dalle attività di screening nelle Case della Comunità agli appuntamenti di informazione e sensibilizzazione, fino allo spettacolo del 17 ottobre al Teatro Carlo Felice, vogliamo costruire un mese in cui la prevenzione sia davvero alla portata di tutti. L’obiettivo è ricordare che prendersi cura della propria salute significa non rimandare i controlli e cogliere le opportunità che il nostro sistema sanitario mette a disposizione”.

“L’Ottobre Rosa ci ricorda che la prevenzione deve diventare una cultura e un’abitudine, non limitarsi a un solo mese dell’anno. Informazione, controlli e diagnosi precoce sono strumenti fondamentali per tutelare la salute e garantire a tutte le donne le stesse opportunità di cura. Istituzioni, sanità, associazioni, sport e cultura devono fare rete per diffondere consapevolezza e rendere la prevenzione sempre più accessibile, poichè investire nella prevenzione significa investire nella vita, nella qualità del futuro e nella forza della nostra comunità”.

Il claim scelto per questa edizione, “Ogni giorno un gesto d’amore… per te”, racconta proprio questa continuità. “Ogni giorno” perché la prevenzione non è un appuntamento isolato, ma un’abitudine da coltivare con costanza, e ottobre diventa il mese in cui ricordarlo a ogni passo. “Un gesto d’amore” perché prenotare un controllo, informarsi, ascoltare il proprio corpo non sono atti da vivere con paura, ma forme di cura e di rispetto verso sé stesse. “Per te” perché il messaggio si rivolge direttamente a ciascuna donna, chiamandola per nome: la prevenzione riguarda lei, la sua vita, il suo futuro.

Il programma intreccia momenti molto diversi tra loro: giornate di visite senologiche gratuite senza prenotazione, incontri scientifici e formativi, video in cui gli specialisti rispondono alle domande più frequenti delle donne, testimonianze di pazienti e associazioni, card informative e un nuovo strumento destinato a durare nel tempo, la newsletter AOM “Filo Rosa”. Un’offerta ampia e accessibile, pensata perché ogni donna possa trovare il modo, il luogo e il momento più adatto per prendersi cura di sé.

“Ottobre Rosa è per noi molto più di una campagna: sono 35 iniziative in un solo mese, perché ogni giorno AOM possa compiere un gesto concreto verso le donne – commenta Monica Calamai, direttore generale AOM Liguria-. Dalle visite senologiche gratuite in accesso diretto agli incontri scientifici, fino ai contenuti informativi realizzati dai nostri professionisti, abbiamo voluto raggiungere cittadine, pazienti e operatori con il linguaggio più adatto a ciascuno. Per la prima volta tanti specialisti di AOM parlano alla cittadinanza con una voce comune, insieme alle pazienti e alle associazioni. E con la newsletter ‘Filo Rosa’ vogliamo che questo legame non si esaurisca a ottobre: la prevenzione è un gesto d’amore verso sé stesse, e noi vogliamo esserci tutto l’anno. Solo mettendo in rete tutti questi soggetti, la società civile, il mondo scientifico, il terzo settore e i nostri professionisti, si costruisce una consapevolezza reale attorno alla salute del seno”.

Ats Liguria, in sinergia con le cinque Aree Sociosanitarie, ha anche messo in campo una serie di iniziative in tutta la Liguria dedicate alla cultura della prevenzione e per sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla fondamentale importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce. Da Ventimiglia a Luni, quindi, ci sarà spazio ad attività dedicate allo screening oncologico, con, ad esempio, visite ostetrico-ginecologiche ed ecografie, mammografie, pap test, oltre a iniziative dedicate alla divulgazione con incontri pubblici e anche da remoto ad hoc con gli esperti, e il contributo sinergico delle associazioni del territorio. Fulcro delle attività saranno anche le Case della Comunità, presidio di sanità di prossimità importantissimo.

“Il mese di ottobre è il mese rosa, per sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla fondamentale importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce. È grazie ai programmi di screening e alla maggior consapevolezza delle donne – afferma il direttore generale di Ats Liguria Marco Damonte Prioli – che la maggior parte dei tumori può essere individuata in fase iniziale. Un calendario fitto il cui obiettivo è sensibilizzare e informare la popolazione su un tema molto importante”.

“Ottobre Rosa è un ulteriore momento di ascolto dei territori – sottolinea Pierluigi Vinai, direttore sociosanitario di Ats Liguria – un’occasione importante per parlare di prevenzione e mettere al centro la salute della donna”.

LA SALUTE IN SCENA

Ottobre Rosa LILT Genova: la prevenzione andrà in scena al Teatro Carlo Felice. Sabato 17 ottobre alle ore 18, nella Sala Montale, arriva “C’è Tempo Tour – Ti racconto la mia storia”, spettacolo di e con Laura Marziali, promosso da C’è Tempo OdV. Un’esperienza personale di malattia diventa un messaggio di speranza e un invito a non rimandare prevenzione e diagnosi precoce. La serata unirà teatro e divulgazione scientifica, con una conferenza insieme a medici e specialisti. L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato sosterrà le attività di prevenzione LILT. L’iniziativa rafforza inoltre la collaborazione tra LILT e il sistema sanitario pubblico genovese.

Per tutto ottobre LILT Genova propone visite senologiche gratuite, prenotabili dal 1° ottobre tramite il form dedicato, oltre a eventi benefici a Genova e Recco. Un invito a tutta la cittadinanza: c’è tempo, se lo usiamo bene.

“La prevenzione è una scelta concreta che ogni donna può fare oggi – dichiara Paolo Sala, presidente della LILT di Genova –. La diagnosi precoce permette cure meno invasive e una migliore qualità di vita. Con l’Ottobre Rosa vogliamo ricordare che il controllo senologico riguarda anche le più giovani: conoscere il proprio corpo è il primo passo per proteggerlo”.

Qui e qui le iniziative della campagna.