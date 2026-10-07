Nuova linfa per le strade del Ponente savonese: al via oltre 10 chilometri di asfaltature e messa in sicurezza

Provincia. Un piano di interventi triennale per restituire sicurezza, decoro e una viabilità moderna a oltre dieci chilometri di strade provinciali nel Ponente savonese. La Provincia di Savona ha dato il via a una imponente programmazione di manutenzione straordinaria che, da qui al 2028, vedrà investimenti complessivi per oltre 1 milione e 800 mila euro, interessando i comprensori Finalese e Ingauno.

La tabella di marcia prevede investimenti mirati suddivisi per annualità.

I primi due lotti, finanziati ciascuno con oltre 430 mila euro, consentiranno di rigenerare circa 4,75 chilometri di tracciato. L’avvio dei cantieri per il primo lotto è previsto entro la fine dell’anno corrente, mentre il secondo prenderà il via entro la primavera del prossimo anno.

Gli interventi iniziali interesseranno le arterie SP 25, SP 60, SP 19 e SP 35 nei territori comunali di Boissano, Bardineto, Arnasco e Vendone, oltre alle SP 17, SP 27, SP 27 bis e SP 18, che attraversano Finale Ligure, Orco Feglino e Alassio.

Il piano dell’Ente provinciale proseguirà nel biennio successivo grazie a due stanziamenti speculari, superiori a 470 mila euro ciascuno, resi possibili da un apposito accordo quadro:

– Annualità 2027: le risorse permetteranno l’affidamento e il risanamento di ulteriori 2,75 chilometri di bitumature lungo le strade provinciali SP 34, SP 46, SP 13 e SP 18.

– Annualità 2028: i cantieri si sposteranno su circa 2,45 chilometri della rete viaria a beneficio delle SP 4, SP 44, SP 6 e SP 13.

Questo nuovo pacchetto di interventi sulle asfaltature va a integrarsi con quelli già definiti per le macro-aree della Valbormida e del Sassellese, puntando a risolvere in modo strutturale le criticità legate alla percorribilità e alla sicurezza dell’intera rete stradale di competenza provinciale.

Sull’importanza strategica dell’operazione interviene il Vicepresidente facente funzioni della Provincia, Demis Aghittino: “Le risorse del MIT non sono mai abbastanza, e sono fondamentali per un Ente di area vasta come il nostro, chiamato a tutelare e, quando possibile, potenziare un tessuto viario che si snoda su un territorio fragile come quello ligure». Aghittino ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento particolare agli uffici provinciali «per il lavoro svolto e per l’impegno concreto nell’adeguare mezzi e strumenti amministrativi, uno sforzo indispensabile per mettere a terra queste risorse in tempo utile”.