Noli, cade da un albero d’ulivo: soccorsi mobilitati

Noli. Soccorsi mobilitati nel pomeriggio di oggi a Noli, in regione Luminella.
Secondo quanto appreso, un uomo è caduto da un albero d’ulivo, facendo un volo di circa tre metri.
L’infortunio si è verificato intorno alle 16 e 15.
Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Noli, il 118 e personale dei vigili del fuoco.
Stando alle prime informazioni sull’accaduto, l’uomo avrebbe riportato alcuni traumi a seguito dell’impatto al suolo.
Dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Forse un malore o una caduta accidentale all’origine dell’incidente avvenuto nell’uliveto.