  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Volo di 3 metri

Noli, cade da un albero d’ulivo: soccorsi mobilitati

E' successo in regione Luminella: sul posto Croce Bianca nolese, 118 e vigili del fuoco

Croce Bianca Noli

Noli. Soccorsi mobilitati nel pomeriggio di oggi a Noli, in regione Luminella.

Secondo quanto appreso, un uomo è caduto da un albero d’ulivo, facendo un volo di circa tre metri.

L’infortunio si è verificato intorno alle 16 e 15.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Noli, il 118 e personale dei vigili del fuoco.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, l’uomo avrebbe riportato alcuni traumi a seguito dell’impatto al suolo.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Forse un malore o una caduta accidentale all’origine dell’incidente avvenuto nell’uliveto.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.