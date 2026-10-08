Mondiali UCI Enduro ed E-Enduro 2026: a Finale una grande festa internazionale dedicata all’outdoor, con eventi, musica, incontri e attività

Finale Ligure. Si avvicina l’appuntamento con i Campionati del Mondo UCI Mountain Bike Enduro ed E-Enduro 2026, dal 16 al 18 ottobre nella Finale Outdoor Region, e accanto alla competizione, che vedrà i migliori rider del mondo impegnati sui trail del comprensorio, a Finale Ligure si preannuncia un ricco programma di iniziative collaterali, che coinvolgeranno la città in una grande festa aperta a tutti.

Il programma prenderà il via già giovedì 15 ottobre, con una serata dedicata alla cultura della mountain bike. Alle 20.30, al Cinema Teatro Moretti di Pietra Ligure, Harald Philipp, rider austriaco e storyteller del mondo outdoor, presenterà Riscoprire la Liguria, un racconto attraverso parole, narrazione dal vivo, film e immagini dedicato all’esplorazione del territorio in mountain bike. L’appuntamento è rivolto ad atleti, staff e volontari, ma sarà aperto anche al pubblico.

Venerdì 16 ottobre sarà la giornata delle prove ufficiali, ma soprattutto della Cerimonia di apertura con la Team Parade: alle 19, a partire da piazza Vittorio Emanuele II, le squadre nazionali sfileranno nel centro di Finale Ligure in una parata colorata, tra bandiere, pubblico e musica, in collaborazione con Rumpe e Streppa e Società Filarmonica di Finalborgo.

Da venerdì a domenica, piazza Vittorio Emanuele II e Lungomare Migliorini ospiteranno l’Expo Village, con la presenza di brand internazionali, test bike e accessori, novità di settore, merchandising ufficiale, e attività dedicate al pubblico e agli appassionati. All’interno del villaggio saranno presenti anche numerosi Comuni della Finale Outdoor Region, che avranno l’opportunità di presentare le proprie realtà e iniziative. In collaborazione con Helpcode, Charity Partner degli UCI Enduro World Championships, sarà inoltre allestita l’area Bike FOR Change – Helpcode Village, dedicata a bambini, famiglie e solidarietà, con un programma di laboratori, attività e momenti di gioco, oltre alla Lotteria Solidale e alla possibilità di sostenere il progetto “In bici per superare confini, pedaliamo verso il futuro”.

Sabato 17 ottobre sarà dedicato alle competizioni del Campionato del Mondo E-Enduro. Parallelamente proseguiranno le attività dell’Expo Village e si svolgerà la E-Enduro Open, gara aperta agli appassionati. Nel centro di Finalmarina è inoltre prevista “Taste the World”, iniziativa dedicata alle tradizioni gastronomiche dei Paesi partecipanti al Campionato del Mondo.

La giornata di domenica 18 ottobre sarà dedicata alla competizione iridata di Enduro, sui trail della Finale Outdoor Region. Nella stessa giornata si svolgerà anche la Enduro Open. I percorsi saranno resi noti venerdì 9 ottobre alle ore 18, e a seguire saranno comunicati i punti di osservazione per il pubblico.

Alle 18.30 circa, in piazza Vittorio Emanuele II, è prevista la cerimonia di premiazione dei nuovi campioni del mondo. La giornata si concluderà con il Final Party sempre in piazza Vittorio Emanuele II, a partire dalle ore 21 con musica dal vivo e, a seguire, DJ Set.

Il programma completo, gli aggiornamenti e tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale: events.finaleoutdoor.com.