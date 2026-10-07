Mose Sanchez si carica la Praese sulle spalle contro la Baia Alassio: “Ci davano per spacciati ma questa squadra ha fame”

Alassio. La Praese si impone al Ferrando contro la Baia Alassio. I genovesi sono una delle formazioni più chiacchierate di tutto il girone A di Promozione per la rivoluzione messa in atto in estate. Un quasi esodo della rosa dello scorso campionato, oggi i biancoverdi possono contare sulla squadra più giovane di tutto il girone con un’età media di 21 anni.

C’era curiosità nel vedere all’opera la formazione, essendo che nello scorso campionato la squadra di mister Susino (subentrato in panchina quest’anno), lottava per l’Eccellenza. Ad oggi, nelle prime tre giornate, sono arrivati sette punti. Certo, contro le vespe ci va messa anche una buona dose di fortuna: gli errori sotto porta degli avversari sono risultati decisivi. Non va però cancellata l’ottima prova di carattere o ‘di sofferenza’ come si suol dire, e il cinismo di Scarfò per mettere dentro una delle poche occasioni create.

A capitanare la squadra c’è il secondo motivo per cui la Praese è conosciuta quasi in tutta Italia: il difensore centrale Mose Sanchez. Conosciuto sui social dove vanta migliaia di follower e milioni di visualizzazioni, condivide sui propri social settimanalmente tutta la giornata che lo porta fin dentro al campo, portando sui nostri social tutti i campi e giocatori del calcio dilettantistico ligure.

“Innanzitutto complimenti alla mia squadra – dichiara Sanchez nel post partita -, non ha mollato un centimetro. Abbiamo dato il massimo fino alla fine. Sono giornate in cui tanti ci davano per spacciati, ma noi dimostriamo sempre sul campo. Pensiamo a divertirci, a dare il massimo e avere la fame giusta per raccogliere i tre punti”.

“Il campionato è lungo – continua il difensore -, pensiamo giornata per giornata. È un’altra squadra ed è vero che sono più giovani, ma hanno tanta fame. Hanno tanta voglia di mettersi in mostra, lo stiamo dimostrando sul campo”.

C’è molta umiltà mista ad una buona iniezione di fiducia e riconoscenza verso i suoi compagni: “Essendo il capitano cerco sempre di dare il massimo, di stare insieme ai ragazzi. Sarò un leader ma sono come loro, indipendentemente da quello che faccio nella mia vita social e in quella privata. Per loro sono un punto di riferimento, sono molto grato dei miei compagni e sono contento di questa squadra”.