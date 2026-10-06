Millesimo, oltre 50 mila presenze alla 34^ Festa nazionale del Tartufo. Il sindaco: “Forza e valore dell’entroterra”

Millesimo. Si è chiusa con una straordinaria risposta di pubblico la 34ª Festa Nazionale del Tartufo di Millesimo e della Valbormida. Nel corso del fine settimana, lo storico borgo medievale è stato preso d’assalto da visitatori, turisti e appassionati giunti da ogni parte d’Italia e dall’estero, registrando oltre 50 mila presenze stimate che hanno animato le vie del centro, il mercato del tartufo, gli stand enogastronomici e gli appuntamenti culturali e scientifici in programma.

Un’edizione segnata dal tema guida della “Simbiosi”, che ha valorizzato la sintonia perfetta tra territorio, natura, cultura e comunità. Tra i momenti di maggior valore, le attività didattiche del venerdì con le scuole – un appuntamento irrinunciabile fortemente voluto fin dall’inizio dal Sindaco – la suggestiva sfilata del sabato con i trifulau e i loro fedeli amici a quattro zampe, e l’approfondimento scientifico della domenica dedicato alle doline della Riserva Naturale del Bric Tana.

“I numeri di questa 34ª edizione rappresentano la conferma dell’importanza di Millesimo come fondamentale punto di riferimento per la promozione e la tutela del nostro entroterra ligure – commenta il sindaco Francesco Garofano – Vedere la nostra piazza e i nostri caruggi così vivi è motivo di profondo orgoglio per tutta l’Amministrazione e per l’intera comunità. È la dimostrazione che puntare sulla valorizzazione delle eccellenze autentiche della Valbormida significa creare un motore di crescita turistica, economica e culturale di prim’ordine per tutta la Liguria. Desidero rivolgere un sentito e profondo ringraziamento al MASAF, alla Regione Liguria, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e all’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri. Un grazie speciale va alla Pro Loco, ai commercianti, alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile, ai soccorritori, ai dipendenti comunali e a tutti i volontari che hanno garantito una gestione e una sicurezza impeccabili in questa tre giorni. Inoltre, ci tengo particolarmente a sottolineare il coinvolgimento delle nostre scuole: un percorso didattico che porto avanti con convinzione fin dal primo giorno da Sindaco, perché credo fortemente che trasmettere ai nostri ragazzi il rispetto per la natura e la conoscenza delle nostre tradizioni sia il miglior investimento per il futuro del nostro territorio. Guardiamo già a domani con grande entusiasmo: l’anno prossimo celebreremo un traguardo storico, la 35ª edizione. In vista di questo importante anniversario, stiamo valutando l’opportunità di allungare la manifestazione di un giorno, considerato che il 4 ottobre, riconosciuto come Festa Nazionale di San Francesco, coinciderà proprio con le date del nostro evento”.

“Per i nostri tartufai questa edizione ha fatto registrare numeri straordinari – aggiunge Maurizio Bazzano, Presidente dell’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri – Sebbene la stagione sia solo all’inizio e non vi sia ancora una grande abbondanza di prodotto nei boschi, l’interesse, l’affluenza e l’apprezzamento da parte del pubblico sono stati altissimi, a testimonianza di quanto il tartufo ligure

sia sempre più riconosciuto e ricercato per la sua eccelsa qualità”.