Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 9 ottobre, tra la notte e la prima mattinata probabili rovesci sotto costa tra Genovese e Golfo Paradiso, con locale interessamento successivo delle aree interne centro-occidentali, per il resto nubi sparse e tempo asciutto. Nel pomeriggio nuvolosità sparsa a ponente senza piogge; a levante rovesci sporadici in sconfinamento dalla fascia appenninica fino alla costa, in attenuazione nelle ore serali.

Venti

Tendenti a disporsi da nord con intensità al più moderata.

Mari

Molto mosso per onda lunga da sud-ovest, in scaduta nell’arco della giornata.

Temperature

Minime in lieve calo, massime pressochè stazionarie o in calo nelle aree interne.

Costa: min: +14°C/+19°C – max: +21°C/+24°C.

Interno: min: +3°C/+13°C – max: +16°C/+21°C.