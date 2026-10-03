Liguria. L’alta pressione garantirà situazioni stabili sulla Liguria almeno fino a lunedì 5 ottobre. Saranno comunque presenti annuvolamenti senza conseguenze. Temperature in aumento e superiori ai valori normali.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 3 ottobre avremo al mattino nubi sparse sul settori interni del ponente, sull’imperiese ed il savonese occidentale senza piogge, tempo in genere soleggiato altrove a parte la presenza di velature o nubi alte. Nel pomeriggio ancora un po’ di nubi a ponente e nelle aree interne senza fenomeni, soleggiato altrove.

Venti moderati tra nord e nord-est al mattino con qualche rinforzo sui settori centro-occidentali della costa, nel pomeriggio venti deboli ovunque. Mare quasi calmo o poco mosso, temporaneamente mosso al largo al mattino. Temperature minime stazionarie, in lieve aumento le massime: sulla costa minime tra 17 e 21 gradi, massime tra 24 e 28 gradi; all’interno minime tra 8 e 14 gradi, massime tra 22 e 26 gradi.

Domenica 4 ottobre cielo in genere poco nuvoloso o velato su tutta la regione. Nubi leggermente più compatte in prossimità delle Alpi Liguri senza conseguenze.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Lunedì 5 ottobre soleggiato o velato, temperature stazionarie e superiori alla media del periodo, venti deboli.