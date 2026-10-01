Liguria. L’anticiclone domina la scena europea, mentre disturbi in quota prodotti dal vortice depressionario in atlantico sporcheranno i cieli di Francia e nord-ovest italiano, con locali precipitazioni associate.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 1 ottobre avremo in mattinata graduale aumento della nuvolosità, con cielo da nuvoloso a coperto dal genovesato verso ponente ma senza fenomeni di rilievo associati, anche se non sono da escludere locali sgocciolii sull’estremo ponente in tarda mattinata. Ore pomeridiane sulla falsariga della mattinata, ma con maggiori probabilità di piogge deboli nell’imperiese e locali rovesci nell’Avetano.

Venti tra debole e moderato dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, a regime di brezza a levante. Mare poco mosso. Temperature generalmente stazionarie: sulla costa minime tra 18 e 22 gradi, massime tra 23 e 25 gradi; all’interno minime tra 7 e 16 gradi, massime tra 20 e 24 gradi.

Venerdì 2 ottobre ancora nuvolosità sparsa su tutta la regione, più compatta a ponente, ma senza fenomeni associati

Vento al mattino tra debole e moderato dai quadranti settentrionali. Nel pomeriggio venti deboli dai quadranti meridionali a levante, con direzione variabile altrove. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie.

Sabato 3 ottobre miglioramento delle condizioni sulla regione, con cieli sereni a levante, velati sul settore centrale. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso a ponente, ma senza fenomeni associati.

Vento tra debole e moderato dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature stazionarie.